"Роснефть" в 2025 году направила в бюджет более пяти триллионов рублей

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ (Приморский край), 19 июн - РИА Новости. "Роснефть" как крупневший налогоплательщик в стране суммарно направила в бюджет России более 5 триллионов рублей по итогам 2025 года в виде налоговых и иных платежей, заявил глава компании Игорь Сечин.