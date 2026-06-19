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"Роснефть" в 2025 году направила в бюджет более пяти триллионов рублей - РИА Новости, 19.06.2026
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08:33 19.06.2026
"Роснефть" в 2025 году направила в бюджет более пяти триллионов рублей

Сечин: "Роснефть" направила в бюджет более пяти триллионов рублей в 2025 году

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтенд компании "Роснефть"
Стенд компании Роснефть - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Стенд компании "Роснефть". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Роснефть» направила в бюджет России более 5 триллионов рублей по итогам 2025 года в виде налоговых и иных платежей.
  • Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО в 2025 году составила 293 миллиарда рублей, снизившись в 3,7 раза.
  • Выручка компании в 2025 году сократилась на 18,8% на фоне снижения цен на нефть и укрепления курса рубля.
БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ (Приморский край), 19 июн - РИА Новости. "Роснефть" как крупневший налогоплательщик в стране суммарно направила в бюджет России более 5 триллионов рублей по итогам 2025 года в виде налоговых и иных платежей, заявил глава компании Игорь Сечин.
"На протяжении многих лет компания остается крупнейшим налогоплательщиком Российской Федерации, играя ведущую роль в формировании доходов федерального бюджета и обеспечении социально-экономического развития страны. Общий объем налогов и иных обязательных платежей в бюджетную систему России (без учета возмещения акциза на нефтяное сырье - ред.) в отчетном году составил более 5 триллионов рублей", - сказал Сечин в ходе годового собрания акционеров компании.
Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО, приходящаяся на акционеров, в 2025 году составила 293 миллиарда рублей, снизившись в 3,7 раза, а EBITDA составила 2,173 триллиона рублей, снизившись на 28,3%. Выручка компании в 2025 году сократилась на 18,8% на фоне снижения цен на нефть и укрепления курса рубля, составив 8,236 триллиона рублей.
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ЭкономикаРоссияИгорь СечинРоснефть
 
 
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