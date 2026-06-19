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Правительство установило экспериментальный режим для самоходных машин - РИА Новости, 19.06.2026
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20:34 19.06.2026 (обновлено: 21:18 19.06.2026)
Правительство установило экспериментальный режим для самоходных машин

В России установили экспериментальный режим для беспилотных самоходных машин

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство установило экспериментальный правовой режим для горных работ беспилотных самоходных машин на территории месторождений Озерное в Бурятии и Песчанка на Чукотке.
  • Срок действия составляет три года.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Правительство России установило экспериментальный правовой режим для горных работ беспилотных самоходных машин на три года на территории месторождений Озерное в Бурятии и Песчанка на Чукотке.
Соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"Установить экспериментальный правовой режим в сфере цифровых и технологических инноваций по эксплуатации высокоавтоматизированных самоходных машин… Срок действия экспериментального правового режима составляет 3 года… Экспериментальный правовой режим устанавливается на территории месторождения Озерное (Республика Бурятия) и на территории месторождения Песчанка (Чукотский автономный округ)", - говорится в документе.
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В постановлении отмечается, что в рамках цифровой инновации планируется использовать беспилотные машины для открытых горных работ. В ходе эксперимента будут применяться такие технологии как искусственный интеллект, работы с большими данными, цифровое проектирование, робототехника, сенсорика, интернет вещей и другие.
По итогам эксперимента планируется сформировать новые виды и формы экономической деятельности. Кроме того, целями являются совершенствование общего регулирования и создание благоприятных условий для разработки и внедрения цифровых инноваций.
Эксперимент будет проходить в три этапа. Так, в рамках первой части управление беспилотным транспортом будет осуществляться только в присутствии машиниста-испытателя в кабине. К использованию такой техники без машиниста можно будет приступить только в том случае, если машина эксплуатировалась в автоматизированном режиме не менее 48 часов без аварий. Кроме того, не должно быть выявлено технологических препятствий. На последнем этапе беспилотная машина будет использоваться уже без машиниста в кабине при мониторинге движения диспетчером.
Проводить эксперимент такой техники будут ООО "ГДК Баимская" и ООО "Озерное".
"Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию по направлению экспериментального правового режима, является Министерство промышленности и торговли Российской Федерации", - отмечается в постановлении.
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