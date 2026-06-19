Королев наметил планы по развитию дорожной инфраструктуры Верхневолжья

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев и председатель правления компании "Автодор" Вячеслав Петушенко наметили планы по реализации проектов развития дорожной инфраструктуры Верхневолжья, сообщает пресс-служба правительства региона.

Указывается, что основная задача заключается в том, чтобы сделать транспортную систему области доступнее.

Королев подчеркнул, что строительство обхода Конаково позволит вывести движение грузового транспорта за пределы города и сделать более удобным передвижение по окружному центру.

"Очень важный инфраструктурный проект – переход через канал имени Москвы из Дубны в Конаковский округ. Он станет альтернативой действующей переправе и сэкономит время наших жителей, которые перемещаются как из Дубны к нам, так и из Конаково в Дубну. Проекты позволят создать сквозной туристический межрегиональный коридор, который обеспечит связь в том числе регионов Золотого кольца России", – цитирует пресс-служба Королева.

На Петербургском международном экономическом форуме – 2026 подписано соглашение между правительством Тверской области и ГК "Автодор". Оно предполагает совместную работу региональной власти и госкомпании по развитию градостроительного и промышленного потенциала региона, реализации проектов по строительству и реконструкции федеральных автомобильных дорог.

В пресс-службе указали, что развитие транспортной сети открывает новые возможности для экономики, логистики и туризма. Так, благодаря вводу в 2024 году Северного обхода Твери увеличился транзитный и туристический потенциал Верхневолжья, вырос интерес инвесторов к реализации бизнес-проектов в Тверской области.

В пятницу Королев и Петушенко проинспектировали работу придорожной инфраструктуры федеральной трасы М-11 "Нева".

"Как и сама Тверская область, трасса М-11 активно развивается: трафик растет, вместе с этим открываются новые объекты придорожного сервиса. И мы понимаем, как важно не останавливаться в этом движении. Строительство новых дорожных объектов, развязок и съездов повышает связанность территорий, дает импульс созданию новых производств, жилищному строительству, притоку инвестиций, росту туристического потока. И все это в комплексе создает огромный потенциал для дальнейшего развития региона", – приводятся слова Петушенко на сайте "Автодора".

В пресс-службе уточнили, что создание современной придорожной инфраструктуры стало важным этапом развития федеральной трассы. В Тверской области на 176 километре М-11 "Нева" работают флагманские многофункциональные зоны дорожного сервиса (МФЗ). Площадь каждой из АЗС в составе МФЗ составляет более 1,5 тысячи квадратных метров.