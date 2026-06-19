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Королев наметил планы по развитию дорожной инфраструктуры Верхневолжья - РИА Новости, 19.06.2026
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Тверская область
 
18:54 19.06.2026
Королев наметил планы по развитию дорожной инфраструктуры Верхневолжья

Королев наметил планы по развитию дорожной инфраструктуры в Тверской области

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиВременно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев наметил планы по развитию дорожной инфраструктуры Верхневолжья
Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев наметил планы по развитию дорожной инфраструктуры Верхневолжья - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев наметил планы по развитию дорожной инфраструктуры Верхневолжья
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев и председатель правления компании "Автодор" Вячеслав Петушенко наметили планы по реализации проектов развития дорожной инфраструктуры Верхневолжья, сообщает пресс-служба правительства региона.
Указывается, что основная задача заключается в том, чтобы сделать транспортную систему области доступнее.
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Королев подчеркнул, что строительство обхода Конаково позволит вывести движение грузового транспорта за пределы города и сделать более удобным передвижение по окружному центру.
"Очень важный инфраструктурный проект – переход через канал имени Москвы из Дубны в Конаковский округ. Он станет альтернативой действующей переправе и сэкономит время наших жителей, которые перемещаются как из Дубны к нам, так и из Конаково в Дубну. Проекты позволят создать сквозной туристический межрегиональный коридор, который обеспечит связь в том числе регионов Золотого кольца России", – цитирует пресс-служба Королева.
На Петербургском международном экономическом форуме – 2026 подписано соглашение между правительством Тверской области и ГК "Автодор". Оно предполагает совместную работу региональной власти и госкомпании по развитию градостроительного и промышленного потенциала региона, реализации проектов по строительству и реконструкции федеральных автомобильных дорог.
В пресс-службе указали, что развитие транспортной сети открывает новые возможности для экономики, логистики и туризма. Так, благодаря вводу в 2024 году Северного обхода Твери увеличился транзитный и туристический потенциал Верхневолжья, вырос интерес инвесторов к реализации бизнес-проектов в Тверской области.
В пятницу Королев и Петушенко проинспектировали работу придорожной инфраструктуры федеральной трасы М-11 "Нева".
"Как и сама Тверская область, трасса М-11 активно развивается: трафик растет, вместе с этим открываются новые объекты придорожного сервиса. И мы понимаем, как важно не останавливаться в этом движении. Строительство новых дорожных объектов, развязок и съездов повышает связанность территорий, дает импульс созданию новых производств, жилищному строительству, притоку инвестиций, росту туристического потока. И все это в комплексе создает огромный потенциал для дальнейшего развития региона", – приводятся слова Петушенко на сайте "Автодора".
В пресс-службе уточнили, что создание современной придорожной инфраструктуры стало важным этапом развития федеральной трассы. В Тверской области на 176 километре М-11 "Нева" работают флагманские многофункциональные зоны дорожного сервиса (МФЗ). Площадь каждой из АЗС в составе МФЗ составляет более 1,5 тысячи квадратных метров.
При личном посещении объекта в пятницу Королев и Петушенко отметили этот проект как успешный пример развития территории, дополнительный стимул для экономического роста.
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Тверская областьДубнаКонаковоМоскваВячеслав ПетушенкоВиталий КоролевАвтодор
 
 
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