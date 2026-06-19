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В ЕС предложили снизить расходы на энергоносители за счет закупок у России - РИА Новости, 19.06.2026
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09:39 19.06.2026
В ЕС предложили снизить расходы на энергоносители за счет закупок у России

Депутат Картайзер: ЕС мог бы снизить нагрузку на бизнес, покупая российский газ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДепутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер
Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что закупки российских энергоносителей по конкурентным ценам могли бы помочь Евросоюзу сократить расходы граждан и бизнеса в условиях энергетического кризиса.
  • По мнению Фернан Картайзера, нынешняя энергетическая политика ЕС увеличивает финансовую нагрузку на экономику.
БРЮССЕЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Евросоюз мог бы сократить расходы граждан и бизнеса в условиях энергетического кризиса за счет закупок российских энергоносителей по конкурентным ценам, заявил в интервью РИА Новости депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
"Если бы мы могли покупать газ, нефть по разумной цене у России вместо очень дорогого топлива в Соединенных Штатах, - мы могли бы диверсифицировать наши источники энергии, и мы могли бы снизить нагрузку на граждан, бизнес и так далее", - сказал собеседник агентства.
По его мнению, нынешняя энергетическая политика ЕС увеличивает финансовую нагрузку на экономику.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов - он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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