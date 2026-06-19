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Ученые рассказали, как снизить риск рака желудка - РИА Новости, 19.06.2026
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05:12 19.06.2026
Ученые рассказали, как снизить риск рака желудка

Пак Сон Су: сокращение потребления соли поможет снизить риск рака желудка

© Фото : Freepik / ijeabВрач консультирует пациента
Врач консультирует пациента - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Фото : Freepik / ijeab
Врач консультирует пациента. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Употребление овощей и фруктов, рыбы и морепродуктов, а также сокращение потребления соли помогают снизить риск развития рака желудка.
  • Употребление свежих овощей и фруктов снижает риск развития рака желудка на 20–40%, а потребление рыбы и морепродуктов уменьшает его примерно на 10–30%.
  • В профилактике заболевания важную роль также играют регулярная физическая активность, отказ от курения и ограничение потребления алкоголя.
СЕУЛ, 19 июн — РИА Новости. Регулярное употребление овощей и фруктов, рыбы и морепродуктов, а также сокращение потребления соли помогают снизить риск развития рака желудка, сообщил РИА Новости профессор отделения желудочно-кишечной хирургии университетской больницы Анам при Корейском университете Пак Сон Су.
Выводы основаны на проведенном в 2025 году исследовании группой ученых под руководством профессора Пак Сон Су 507 научных работ из международных медицинских баз данных PubMed, Embase и Cochrane. Исследование оценило влияние 139 факторов, включая питание, образ жизни, окружающую среду, лекарственные препараты, инфекции и генетические особенности, на риск развития и профилактику рака желудка.
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"Наш анализ показал, что употребление свежих овощей и фруктов снижает риск развития рака желудка на 20-40%, а потребление рыбы и морепродуктов уменьшает его примерно на 10-30%", — сказал эксперт.
Рекомендуется есть более 400 граммов овощей и фруктов в день, из них на последние должно приходиться около 250–300 граммов. При этом предпочтительно употреблять фрукты целиком, а не в виде соков.
Также стоит соблюдать низкосолевую диету, сократить потребление переработанных и маринованных продуктов.
Кроме того, по словам эксперта, важную роль в профилактике заболевания играют регулярная физическая активность, отказ от курения и ограничение потребления алкоголя.
Рак желудка остается одним из наиболее распространенных онкологических заболеваний в Южной Корее. Согласно данным Национального онкологического регистра за 2023 год, он входит в пятерку наиболее часто диагностируемых видов рака в стране.
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