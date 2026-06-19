Российская ПВО за неделю сбила 3909 беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за неделю уничтожили 3909 беспилотников.
- Также были сбиты восемь крылатых ракет наземного базирования "Фламинго" и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Силы ПВО за неделю уничтожили 3909 беспилотников, восемь крылатых ракет наземного базирования "Фламинго" и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS ВСУ, сообщили в Минобороны России.
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