Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над Мелитополем и в Мелитопольском муниципальном округе фиксируется высокая дроновая активность.
- Работает ПВО.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Высокая дроновая активность фиксируется над Мелитополем и в Мелитопольском муниципальном округе, работает ПВО, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Над Мелитополем и в Мелитопольском муниципальном округе фиксируется высокая дроновая активность противника. Работает ПВО", - написал он на платформе "Макс".
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