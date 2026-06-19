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В Мелитопольском муниципальном округе работает ПВО - РИА Новости, 19.06.2026
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01:00 19.06.2026
В Мелитопольском муниципальном округе работает ПВО

Балицкий: в Мелитопольском муниципальном округе работает ПВО

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Над Мелитополем и в Мелитопольском муниципальном округе фиксируется высокая дроновая активность.
  • Работает ПВО.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Высокая дроновая активность фиксируется над Мелитополем и в Мелитопольском муниципальном округе, работает ПВО, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Над Мелитополем и в Мелитопольском муниципальном округе фиксируется высокая дроновая активность противника. Работает ПВО", - написал он на платформе "Макс".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМелитопольЗапорожская областьЕвгений Балицкий
 
 
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