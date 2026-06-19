Путин поздравил завод "Авиастар" с 50-летием

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов филиала ПАО "Ил" - Авиастар с 50-летием начала строительства Ульяновского авиационного промышленного комплекса и отметил, что сейчас они создают современную, надежную, востребованную продукцию военного и гражданского назначения.

Президент отметил, что создание предприятия имело стратегически важное значение для отечественной авиапромышленности и для всей страны. Всего за несколько лет, благодаря усилиям строителей, специалистов высочайшей квалификации, приехавших со всего Советского Союза, оно выросло в один из крупных индустриальных центров, объединило в своей структуре серьезные производственные мощности, объекты социальной и транспортной инфраструктуры и, конечно, талантливый коллектив инженеров, конструкторов, представителей рабочих профессий, которые внесли большой вклад в развитие авиастроения.