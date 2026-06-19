Путин поздравил завод "Авиастар" с 50-летием

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов филиала ПАО "Ил" — Авиастар с 50-летием начала строительства Ульяновского авиационного промышленного комплекса.
- Президент отметил, что предприятие создает современную, надежную, востребованную продукцию военного и гражданского назначения.
- Глава российского государства выразил надежду, что Авиастар продолжит успешно решать поставленные задачи и способствовать развитию экономики Ульяновской области.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов филиала ПАО "Ил" - Авиастар с 50-летием начала строительства Ульяновского авиационного промышленного комплекса и отметил, что сейчас они создают современную, надежную, востребованную продукцию военного и гражданского назначения.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
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"Сегодня вы достойно продолжаете дело своих предшественников, укрепляете производственный, кадровый, интеллектуальный потенциал предприятия, успешно применяете передовые технические решения, создаете современную, надежную, востребованную продукцию военного и гражданского назначения. Участвуете в реализации целой линейки перспективных проектов", - говорится в телеграмме.
Президент отметил, что создание предприятия имело стратегически важное значение для отечественной авиапромышленности и для всей страны. Всего за несколько лет, благодаря усилиям строителей, специалистов высочайшей квалификации, приехавших со всего Советского Союза, оно выросло в один из крупных индустриальных центров, объединило в своей структуре серьезные производственные мощности, объекты социальной и транспортной инфраструктуры и, конечно, талантливый коллектив инженеров, конструкторов, представителей рабочих профессий, которые внесли большой вклад в развитие авиастроения.
Он добавил, что на предприятии всегда трудились на совесть, уверенно держали планку качества, смело внедряли уникальные технологии и новаторские идеи, ставили "на крыло" пассажирские лайнеры и военно-транспортные самолеты.
"Рассчитываю, что ПАО "Ил" – Авиастар и впредь будет успешно решать поставленные задачи, обеспечивать технологический суверенитет и конкурентоспособность России на мировом авиационном рынке, содействовать наращиванию возможностей экономики Ульяновской области", - подчеркнул он.
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