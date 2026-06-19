Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил завод "Авиастар" с 50-летием - РИА Новости, 19.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:53 19.06.2026
Путин поздравил завод "Авиастар" с 50-летием

Путин: коллектив "Авиастара" создает надежную военную и гражданскую продукцию

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов филиала ПАО "Ил" — Авиастар с 50-летием начала строительства Ульяновского авиационного промышленного комплекса.
  • Президент отметил, что предприятие создает современную, надежную, востребованную продукцию военного и гражданского назначения.
  • Глава российского государства выразил надежду, что Авиастар продолжит успешно решать поставленные задачи и способствовать развитию экономики Ульяновской области.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов филиала ПАО "Ил" - Авиастар с 50-летием начала строительства Ульяновского авиационного промышленного комплекса и отметил, что сейчас они создают современную, надежную, востребованную продукцию военного и гражданского назначения.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«
"Сегодня вы достойно продолжаете дело своих предшественников, укрепляете производственный, кадровый, интеллектуальный потенциал предприятия, успешно применяете передовые технические решения, создаете современную, надежную, востребованную продукцию военного и гражданского назначения. Участвуете в реализации целой линейки перспективных проектов", - говорится в телеграмме.
Президент отметил, что создание предприятия имело стратегически важное значение для отечественной авиапромышленности и для всей страны. Всего за несколько лет, благодаря усилиям строителей, специалистов высочайшей квалификации, приехавших со всего Советского Союза, оно выросло в один из крупных индустриальных центров, объединило в своей структуре серьезные производственные мощности, объекты социальной и транспортной инфраструктуры и, конечно, талантливый коллектив инженеров, конструкторов, представителей рабочих профессий, которые внесли большой вклад в развитие авиастроения.
Он добавил, что на предприятии всегда трудились на совесть, уверенно держали планку качества, смело внедряли уникальные технологии и новаторские идеи, ставили "на крыло" пассажирские лайнеры и военно-транспортные самолеты.
"Рассчитываю, что ПАО "Ил" – Авиастар и впредь будет успешно решать поставленные задачи, обеспечивать технологический суверенитет и конкурентоспособность России на мировом авиационном рынке, содействовать наращиванию возможностей экономики Ульяновской области", - подчеркнул он.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Путин постановил отпраздновать юбилей завода "Авиастар" в 2026 году
2 декабря 2025, 15:38
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинАвиастар-СП
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала