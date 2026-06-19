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Путин регулярно получает сводки об ударах дронов, заявил Песков - РИА Новости, 19.06.2026
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12:54 19.06.2026
Путин регулярно получает сводки об ударах дронов, заявил Песков

Песков: Путин по несколько раз в день получает сводки об ударах дронов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин регулярно, по несколько раз в день получает сводки об ударах дронов.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин регулярно, по несколько раз в день получает сводки об ударах дронов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Атака вражеских БПЛА на Москву в четверг стала самой массированной за два года.
"Что касается президента, сводки он получает регулярно, по несколько раз в день, при необходимости в любое время дня и ночи", - сказал Песков журналистам.
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
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РоссияМоскваДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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