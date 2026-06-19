Путин регулярно получает сводки об ударах дронов, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин регулярно, по несколько раз в день получает сводки об ударах дронов.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин регулярно, по несколько раз в день получает сводки об ударах дронов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Атака вражеских БПЛА на Москву в четверг стала самой массированной за два года.
"Что касается президента, сводки он получает регулярно, по несколько раз в день, при необходимости в любое время дня и ночи", - сказал Песков журналистам.