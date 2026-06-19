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Путин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 19.06.2026
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12:50 19.06.2026
Путин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата

Путин в День памяти и скорби возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин 22 июня возложит венок к могиле неизвестного солдата.
  • 22 июня 2026 года в России отмечается День памяти и скорби, исполняется 85 лет с начала Великой Отечественной войны.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 22 июня, в День памяти и скорби, возложит венок к могиле неизвестного солдата, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В России 22 июня 2026 года исполняется 85 лет с начала Великой Отечественной войны. В этот день в стране отмечается День памяти и скорби.
"Президент, разумеется, возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата. Это всегда делают в День памяти и скорби. И это день, когда, действительно, мы помним и скорбим. И это делает вся наша страна", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как к этому событию относятся в Кремле.
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