Путин обсудил с Совбезом вопросы внешней политики

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.
- На совещании планировалось обсуждение доклада министра иностранных дел Сергея Лаврова по одному из направлений внешней политики страны.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза РФ обсудил вопросы внешней политики страны.
"У нас сегодня доклад министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова по одному из направлений нашей внешней политики", - сказал президент.
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18 июня, 10:26