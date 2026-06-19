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Путин обсудил с Совбезом вопросы внешней политики - РИА Новости, 19.06.2026
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12:47 19.06.2026
Путин обсудил с Совбезом вопросы внешней политики

Путин обсудил с постоянными членами Совбеза вопросы внешней политики

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.
  • На совещании планировалось обсуждение доклада министра иностранных дел Сергея Лаврова по одному из направлений внешней политики страны.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза РФ обсудил вопросы внешней политики страны.
"У нас сегодня доклад министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова по одному из направлений нашей внешней политики", - сказал президент.
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