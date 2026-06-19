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В ЛДПР предложили провести проверку качества диспансеризации в регионах - РИА Новости, 19.06.2026
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06:18 19.06.2026
В ЛДПР предложили провести проверку качества диспансеризации в регионах

Депутат Сысоев предложил провести проверку качества диспансеризации в регионах

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг ЛДПР
Флаг ЛДПР - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Госдумы Владимир Сысоев предложил поручить территориальным фондам ОМС субъектов РФ провести анализ случаев выявления онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний на поздних стадиях у пациентов, проходивших диспансеризацию.
  • В 2025 году в рамках нацпроекта «Продолжительная активная жизнь» профилактическими осмотрами было охвачено более 104,3 миллиона граждан, но в ряде регионов зафиксированы эпизоды, когда патологии не обнаруживались во время осмотров, а вскоре у пациентов диагностировали рак на поздних стадиях.
  • Сысоев предлагает распространить практику мониторинга состояния пациентов после обследований на все субъекты РФ.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы, первый замруководителя думской фракции ЛДПР Владимир Сысоев предложил поручить территориальным фондам ОМС субъектов РФ провести анализ случаев выявления онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний на поздних стадиях у пациентов, проходивших диспансеризацию.
Соответствующее обращение на имя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой имеется в распоряжении РИА Новости.
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"Прошу вас рассмотреть возможность дать поручение территориальным фондам субъектов РФ провести анализ пациентов, у которых в 2025-2026 годах была выявлены онкологические и сердечно-сосудистые заболевания на поздних стадиях, на предмет прохождения ими диспансеризации и ее результатов, а также продолжить указанную работу в 2026 году", - сказано в документе.
В письме отмечается, что в 2025 году в рамках нацпроекта "Продолжительная активная жизнь" профилактическими осмотрами было охвачено более 104,3 миллиона граждан, кроме того, было выявлено почти 50 тысяч онкозаболеваний - вдвое больше, чем годом ранее. Однако в ряде регионов, включая Татарстан и Свердловскую область, зафиксированы эпизоды, требующие дополнительной оценки: при прохождении осмотров патологии не обнаруживались, но вскоре у пациентов диагностировали рак на поздних стадиях.
Сысоев добавил, что в Свердловской области территориальный фонд ОМС принял решение совместно со страховыми компаниями в течение года проводить мониторинг состояния пациентов после обследований, обращая особое внимание на случаи, когда онкология или хронические заболевания выявляются на поздних стадиях вскоре после прохождения профилактических мероприятий. Парламентарий предлагает распространить данную практику на все субъекты РФ.
"Считаю такой подход обоснованным, поскольку данный мониторинг позволит снизить случаи формального подхода к диспансеризации и повысить качество ее результатов", - заключается в письме.
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