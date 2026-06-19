В ЛДПР предложили провести проверку качества диспансеризации в регионах

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы, первый замруководителя думской фракции ЛДПР Владимир Сысоев предложил поручить территориальным фондам ОМС субъектов РФ провести анализ случаев выявления онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний на поздних стадиях у пациентов, проходивших диспансеризацию.

Сысоев добавил, что в Свердловской области территориальный фонд ОМС принял решение совместно со страховыми компаниями в течение года проводить мониторинг состояния пациентов после обследований, обращая особое внимание на случаи, когда онкология или хронические заболевания выявляются на поздних стадиях вскоре после прохождения профилактических мероприятий. Парламентарий предлагает распространить данную практику на все субъекты РФ.