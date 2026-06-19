Краткий пересказ от РИА ИИ Американский музыкальный продюсер Тэй Кит скончался в возрасте 29 лет.

Признаков насильственной смерти в деле о смерти Тэй Кита не обнаружено.

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Американский музыкальный продюсер Тэй Кит, известный по работе над хитами рэперов Трэвиса Скотта и Дрейка, скончался в возрасте 29 лет, сообщила полиция города Нэшвилл в штате Теннесси.

"Признаков насильственной смерти в деле о смерти 29-летнего Брайтавиуса Чемберса, также известного как номинированный на премию "Грэмми" музыкальный продюсер Тэй Кит, не обнаружено. Сегодня днем (в четверг) он был найден мертвым в своей квартире", - говорится в заявлении правоохранителей.

В заявлении говорится, что причина смерти будет определена после получения результатов вскрытия.

Кит начал карьеру еще подростком, публикуя свои работы на YouTube и хип-хоп-платформах. Широкую известность он получил после работы над Sicko Mode Трэвиса Скотта, одним из главных рэп-хитов 2018 года. За эту композицию он был номинирован на премию "Грэмми" в 2019 году.