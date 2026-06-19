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Умер американский музыкальный продюсер Тэй Кит - РИА Новости, 19.06.2026
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Шоубиз
 
03:07 19.06.2026 (обновлено: 09:12 19.06.2026)
Умер американский музыкальный продюсер Тэй Кит

Продюсер рэп-хитов Тэй Кит умер в США в возрасте 29 лет

© Фото : @taykeithТэй Кит
Тэй Кит - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Фото : @taykeith
Тэй Кит. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский музыкальный продюсер Тэй Кит скончался в возрасте 29 лет.
  • Признаков насильственной смерти в деле о смерти Тэй Кита не обнаружено.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Американский музыкальный продюсер Тэй Кит, известный по работе над хитами рэперов Трэвиса Скотта и Дрейка, скончался в возрасте 29 лет, сообщила полиция города Нэшвилл в штате Теннесси.
"Признаков насильственной смерти в деле о смерти 29-летнего Брайтавиуса Чемберса, также известного как номинированный на премию "Грэмми" музыкальный продюсер Тэй Кит, не обнаружено. Сегодня днем (в четверг) он был найден мертвым в своей квартире", - говорится в заявлении правоохранителей.
В заявлении говорится, что причина смерти будет определена после получения результатов вскрытия.
Кит начал карьеру еще подростком, публикуя свои работы на YouTube и хип-хоп-платформах. Широкую известность он получил после работы над Sicko Mode Трэвиса Скотта, одним из главных рэп-хитов 2018 года. За эту композицию он был номинирован на премию "Грэмми" в 2019 году.
Как отмечает издание Billboard, за свою карьеру продюсер участвовал в создании 11 композиций, вошедших в первую десятку чарта Billboard Hot 100, и четырех хитов, поднявшихся на первое место.
 
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