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В России стартуют продажи автомобилей Volga - РИА Новости, 19.06.2026
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08:33 19.06.2026
В России стартуют продажи автомобилей Volga

В России 19 июня начнутся продажи автомобилей Volga

© Фото : Пресс-служба Volga | Перейти в медиабанкКроссовер K40 бренда Volga
Кроссовер K40 бренда Volga - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Фото : Пресс-служба Volga
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Кроссовер K40 бренда Volga. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Продажи российских автомобилей Volga стартуют 19 июня.
  • На первом этапе машины поступят примерно в 25 дилерских центров по всей России.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Продажи российских автомобилей Volga стартуют в пятницу, 19 июня, машины на первом этапе поступят в около 25 дилерских центров по всей России, сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда.
"Старт продаж 19 июня... Дилеры на первом этапе - порядка 25 дилерских центров по всей России", - рассказали в Volga.
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Подробная информация о комплектациях и ценах на автомобиль поступит в пятницу, отметили в компании.
В линейке бренда на данный момент три модели - флагманский кроссовер К50 стоимостью от 4,2 миллиона рублей, седан С50, стоимость которого будет начинаться от 2,9 миллиона рублей, и самая доступная модель Volga - кроссовер К40 по цене от 2,75 миллиона рублей.
Автомобили Volga выпускаются компанией "Нижегородские легковые автомобили" на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде.
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