В России стартуют продажи автомобилей Volga

Краткий пересказ от РИА ИИ Продажи российских автомобилей Volga стартуют 19 июня.

На первом этапе машины поступят примерно в 25 дилерских центров по всей России.

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Продажи российских автомобилей Volga стартуют в пятницу, 19 июня, машины на первом этапе поступят в около 25 дилерских центров по всей России, сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда.

"Старт продаж 19 июня... Дилеры на первом этапе - порядка 25 дилерских центров по всей России", - рассказали в Volga.

Подробная информация о комплектациях и ценах на автомобиль поступит в пятницу, отметили в компании.