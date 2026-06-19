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Приморца, который ел бананы на опоре ЛЭП, вернули в психбольницу - РИА Новости, 19.06.2026
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04:04 19.06.2026
Приморца, который ел бананы на опоре ЛЭП, вернули в психбольницу

Приморца, который ел бананы на опоре ЛЭП, принудительно вернули в психбольницу

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудница больницы в коридоре
Сотрудница больницы в коридоре - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудница больницы в коридоре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчина поднялся на опору ЛЭП в районе поселка Волчанец Приморского края и снимал видео с поеданием банана.
  • Сотрудники полиции задержали мужчину, страдающего тяжелым психическим расстройством.
  • Мужчина передан медикам и помещен в стационар медицинского учреждения закрытого типа.
ВЛАДИВОСТОК, 19 июн - РИА Новости. Мужчину, поднявшегося на опору линии электропередачи в Приморье и снимавшего оттуда видео с поеданием бананов, задержала полиция и вернула в стены психиатрической больницы, сообщает УМВД по Приморскому краю.
Кадры с мужчиной, поднявшимся на опоры ЛЭП в районе поселка Волчанец Приморского края, распространились в местных соцсетях. На записи человек без страховки сидит на вершине опоры, не держась за нее даже руками. Вместо этого он ест банан. Помимо этого, в соцсетях распространилось видео, на котором тот же мужчина взбирался на фонарный столб и выполнял физические упражнения на его верхней части.
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"Сотрудниками отдела уголовного розыска МО МВД России "Партизанский" задержан мужчина, страдающий тяжелым психическим расстройством. Мужчина передан медикам и помещен в стационар медицинского учреждения закрытого типа", - сообщили в УМВД.
В ведомстве отметили, что в ходе задержания гражданин оказал сопротивление, вынудив полицейских применить физическую силу.
Также в УМВД по Приморью добавили, что ранее суд обязал приморца пройти лечение в учреждении, оказывающем психиатрическую помощь, однако пациент самовольно покинул больницу и перестал появляться на приемах.
"В связи со склонностью мужчины к совершению противоправных поступков мировой судья постановил применить к нему меры процессуального принуждения в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияПриморский крайМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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