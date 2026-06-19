Приморца, который ел бананы на опоре ЛЭП, вернули в психбольницу

Краткий пересказ от РИА ИИ Мужчина поднялся на опору ЛЭП в районе поселка Волчанец Приморского края и снимал видео с поеданием банана.

Сотрудники полиции задержали мужчину, страдающего тяжелым психическим расстройством.

Мужчина передан медикам и помещен в стационар медицинского учреждения закрытого типа.

ВЛАДИВОСТОК, 19 июн - РИА Новости. Мужчину, поднявшегося на опору линии электропередачи в Приморье и снимавшего оттуда видео с поеданием бананов, задержала полиция и вернула в стены психиатрической больницы, сообщает УМВД по Приморскому краю.

Кадры с мужчиной, поднявшимся на опоры ЛЭП в районе поселка Волчанец Приморского края , распространились в местных соцсетях. На записи человек без страховки сидит на вершине опоры, не держась за нее даже руками. Вместо этого он ест банан. Помимо этого, в соцсетях распространилось видео, на котором тот же мужчина взбирался на фонарный столб и выполнял физические упражнения на его верхней части.

"Сотрудниками отдела уголовного розыска МО МВД России "Партизанский" задержан мужчина, страдающий тяжелым психическим расстройством. Мужчина передан медикам и помещен в стационар медицинского учреждения закрытого типа", - сообщили в УМВД.

В ведомстве отметили, что в ходе задержания гражданин оказал сопротивление, вынудив полицейских применить физическую силу.

Также в УМВД по Приморью добавили, что ранее суд обязал приморца пройти лечение в учреждении, оказывающем психиатрическую помощь, однако пациент самовольно покинул больницу и перестал появляться на приемах.