Стендап-комик Останин* подал кассационную жалобу на приговор

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Стендап-комик Артемий Останин* подал кассационную жалобу на почти шестилетний приговор по делу об оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти, говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них указано, что кассационная жалоба на приговор Останина* поступила в суд первой инстанции в середине июня. Дата ее рассмотрения пока не назначена.

В марте прошлого года комик выступал в заведении в центре Москвы и в ходе своего представления оскорбил чувства верующих. Кроме этого, позднее Останин* во время комедийного монолога публично унизил людей, получивших увечья и утративших трудоспособность. Видеозаписи обоих выступлений были опубликованы в интернете. Вину фигурант не признал и настаивал на оправдании.