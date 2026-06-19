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Стендап-комик Останин* подал кассационную жалобу на приговор - РИА Новости, 19.06.2026
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06:25 19.06.2026
Стендап-комик Останин* подал кассационную жалобу на приговор

Стендап-комик Останин обратился в кассационный суд с жалобой на приговор

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкСтендап-комик Артемий Останин*
Стендап-комик Артемий Останин* - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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Стендап-комик Артемий Останин*. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Стендап-комик Артемий Останин* подал кассационную жалобу на приговор по делу об оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Стендап-комик Артемий Останин* подал кассационную жалобу на почти шестилетний приговор по делу об оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти, говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что кассационная жалоба на приговор Останина* поступила в суд первой инстанции в середине июня. Дата ее рассмотрения пока не назначена.
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Мещанский суд Москвы в феврале приговорил комика к пяти годам и девяти месяцам колонии общего режима со штрафом 300 тысяч рублей и запретом на три года администрировать сайты. Решение было обжаловано как защитой, так и обвинением, но апелляция оставила срок в силе.
В марте прошлого года комик выступал в заведении в центре Москвы и в ходе своего представления оскорбил чувства верующих. Кроме этого, позднее Останин* во время комедийного монолога публично унизил людей, получивших увечья и утративших трудоспособность. Видеозаписи обоих выступлений были опубликованы в интернете. Вину фигурант не признал и настаивал на оправдании.
Останин* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом
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