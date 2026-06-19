СМИ: Стармер не уйдет в отставку, несмотря на победу Бернхэма

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кир Стармер не уйдет в отставку, несмотря на победу Энди Бернхэма на дополнительных выборах.
- Стармер предложил Бернхэму высокую должность в правительстве, и это предложение все еще в силе.
ЛОНДОН, 18 июн - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не уйдет в отставку, несмотря на победу его соперника, мэра Манчестера Энди Бернхэма, на дополнительных выборах, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники.
Ранее Бернхэм одержал победу на дополнительных выборах в округе Мейкерфилд в английском Манчестере, что позволило ему стать депутатом в палате общин и дает возможность побороться за пост премьера.
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"Позиция Кира Стармера остается неизменной. Он намерен бороться с любыми вызовами в качестве лидера и не собирается отказываться от своего поста", - передает телеканал.
Ранее на этой неделе Стармер предложил Бернхэму высокую должность в правительстве после его победы. По информации телеканала, предложение все еще в силе.
В начале мая почти 100 депутатов-лейбористов призвали к отставке Стармера после провала партии на местных выборах по всей стране. На этом фоне депутат от лейбористов Джош Саймонс заявил, что уходит с поста депутата от Мейкерфилда и уступает свое кресло ключевому сопернику Стармера - Бернхэму.