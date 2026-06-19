Премьер Латвии выступил против переговоров Европы с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер Латвии Андрис Кулбергс выступил против переговоров Европы с Россией.
- Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда для этого настанет правильный момент, но подчеркнул, что дипломатические каналы с Россией не имеют значения.
БРЮССЕЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Премьер Латвии Андрис Кулбергс признался, что выступает против переговоров Европы с Россией.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда для этого настанет правильный момент.
"Дипломатические каналы с Россией не имеют значения… Не должно быть ни одной страны, которая станет той, кто это делает (возобновляет диалог - ред.). У нас есть институты, поэтому мы не должны менять правила", - сказал он журналистам в Брюсселе, комментируя дискуссии в ЕС о возобновлении диалога с Россией.
Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.