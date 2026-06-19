Вложения России в американские гособлигации выросли в апреле

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский портфель американских гособлигаций за апрель увеличился до 26 миллионов долларов.
- Теперь он состоит из 24 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и двух миллионов — в краткосрочных.
- Тройка крупнейших держателей долга США осталась на своих позициях: Япония, Великобритания и Китай.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за апрель увеличился на миллион долларов, свидетельствуют данные Минфина США.
Согласно статистике ведомства, портфель теперь состоит из 24 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и двух миллионов — в краткосрочных. На конец марта объем вложений составлял 22 и три миллиона долларов соответственно.
Тройка крупнейших держателей долга США за месяц не изменилась. Первое место по-прежнему занимает Япония, вложения которой увеличились с 1,19 до 1,2 триллиона долларов. На второй строчке остается Великобритания — ее портфель вырос с 926,9 до 937,5 миллиарда долларов. Третьим идет Китай — его вложения сократились с 652,3 до 651,1 миллиарда долларов.
Россия в число крупнейших держателей американских бумаг не входит.