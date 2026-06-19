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Вложения России в американские гособлигации выросли в апреле - РИА Новости, 19.06.2026
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08:57 19.06.2026 (обновлено: 09:31 19.06.2026)
Вложения России в американские гособлигации выросли в апреле

Российский портфель гособлигаций США в апреле вырос до 26 млн долларов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЭлектронное табло с символикой доллара
Электронное табло с символикой доллара - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский портфель американских гособлигаций за апрель увеличился до 26 миллионов долларов.
  • Теперь он состоит из 24 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и двух миллионов — в краткосрочных.
  • Тройка крупнейших держателей долга США осталась на своих позициях: Япония, Великобритания и Китай.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за апрель увеличился на миллион долларов, свидетельствуют данные Минфина США.
Согласно статистике ведомства, портфель теперь состоит из 24 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и двух миллионов — в краткосрочных. На конец марта объем вложений составлял 22 и три миллиона долларов соответственно.
Тройка крупнейших держателей долга США за месяц не изменилась. Первое место по-прежнему занимает Япония, вложения которой увеличились с 1,19 до 1,2 триллиона долларов. На второй строчке остается Великобритания — ее портфель вырос с 926,9 до 937,5 миллиарда долларов. Третьим идет Китай — его вложения сократились с 652,3 до 651,1 миллиарда долларов.
Россия в число крупнейших держателей американских бумаг не входит.
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