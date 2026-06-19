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Членство Украины в ЕС будет угрозой для польских фермеров, заявил Навроцкий - РИА Новости, 19.06.2026
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23:12 19.06.2026
Членство Украины в ЕС будет угрозой для польских фермеров, заявил Навроцкий

Навроцкий: вступление Украины в ЕС будет угрожать польскому сельскому хозяйству

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаги Украины и Европейского союза на одной из улиц Киева
Флаги Украины и Европейского союза на одной из улиц Киева - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флаги Украины и Европейского союза на одной из улиц Киева. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что вступление Украины в Европейский союз будет угрожать польскому сельскому хозяйству.
  • Он подчеркнул, что будет защищать интересы польских фермеров и сельскохозяйственных товаров.
ВАРШАВА, 19 июн - РИА Новости. Вступление Украины в Европейский союз будет угрожать польскому сельскому хозяйству, заявил президент республики Кароль Навроцкий.
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"Я признаю, что угроза польскому сельскому хозяйству - это вступление Украины в ЕС", - приводит слова Навроцкого его канцелярия на платформе Х.
Он добавил, что, "как президент Польши", "понимает чаяния Украины", однако всегда будет стоять "на страже хорошего отношения к польскому фермеру, польским сельскохозяйственным товарам, в том числе в контексте "зеленого порядка" и решений ЕС".
При этом он добавил, что "Польша слишком красива, польские фермеры слишком талантливы, чтобы отдать польское сельское хозяйство".
Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок. Ряд европейских стран также выступают против присоединения Киева к ЕС.
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