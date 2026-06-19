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Песков объяснил необходимость контактов России и Европы - РИА Новости, 19.06.2026
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12:49 19.06.2026
Песков объяснил необходимость контактов России и Европы

Песков: необходимость контактов России и Европы диктует логика здравого смысла

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о необходимости контактов между Россией и Европой.
  • По словам Пескова, контакты необходимы для обсуждения сложных вопросов, которые являются вызовами для страны.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Необходимость контактов России и Европы диктует логика здравого смысла, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сама логика здравого смысла, конечно, диктует необходимость контактов для того, чтобы обсуждать то огромное количество вопросов, сложнейших вопросов, которые на повестке дня и которые являются вызовами для нас", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
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