Песков объяснил необходимость контактов России и Европы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о необходимости контактов между Россией и Европой.
- По словам Пескова, контакты необходимы для обсуждения сложных вопросов, которые являются вызовами для страны.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Необходимость контактов России и Европы диктует логика здравого смысла, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сама логика здравого смысла, конечно, диктует необходимость контактов для того, чтобы обсуждать то огромное количество вопросов, сложнейших вопросов, которые на повестке дня и которые являются вызовами для нас", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.