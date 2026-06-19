ВС России продолжат удары по Украине, заявили в Кремле

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные силы России продолжат удары по территории Украины.
- По словам Пескова, результаты ударов впечатляют.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Вооруженные силы Российской Федерации продолжат удары по территории Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Съемки впечатляющие по результатам ударов наших Вооруженных сил. Эти удары будут продолжаться", - сказал Песков журналистам.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18