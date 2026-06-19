Песков рассказал о мерах по ликвидации последствий атаки БПЛА на Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В России принимаются меры по ликвидации последствий дроновой атаки со стороны ВСУ.
- Атака вражеских БПЛА на Москву в четверг стала самой массированной за два года.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В России принимаются все меры по ликвидации последствий дроновой атаки со стороны ВСУ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Атака вражеских БПЛА на Москву в четверг стала самой массированной за два года.
"Принимаются меры соответствующие по ликвидации последствий", - сказал Песков журналистам.