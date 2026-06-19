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Песков рассказал о мерах по ликвидации последствий атаки БПЛА на Москву - РИА Новости, 19.06.2026
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12:47 19.06.2026
Песков рассказал о мерах по ликвидации последствий атаки БПЛА на Москву

Песков: принимаются все меры по ликвидации последствий атаки БПЛА на Москву

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России принимаются меры по ликвидации последствий дроновой атаки со стороны ВСУ.
  • Атака вражеских БПЛА на Москву в четверг стала самой массированной за два года.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В России принимаются все меры по ликвидации последствий дроновой атаки со стороны ВСУ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Атака вражеских БПЛА на Москву в четверг стала самой массированной за два года.
"Принимаются меры соответствующие по ликвидации последствий", - сказал Песков журналистам.
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
Атака БПЛА на Москву стала самой массированной за два года
18 июня, 09:58
 
БезопасностьРоссияМоскваДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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