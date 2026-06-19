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Песков назвал результаты ударов ВС России по целям на Украине впечатляющими - РИА Новости, 19.06.2026
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12:42 19.06.2026 (обновлено: 14:41 19.06.2026)
Песков назвал результаты ударов ВС России по целям на Украине впечатляющими

Песков назвал результаты ударов возмездия за теракты ВСУ впечатляющими

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Представитель Кремля Песков назвал результаты ударов ВС России по украинским военным объектам впечатляющими.
  • За неделю российские бойцы нанесли семь ударов возмездия по объектам вражеского ОПК.
  • Это стало ответом на теракты против мирного населения.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал результаты ударов ВС России по военным объектам на территории Украины впечатляющими.
"Ищите больше съемок из различных городов", — добавил он.
© AP Photo / Efrem Lukatsky

Последствия ударов по военным объектам в Киеве 15 июня

Дым в Киеве

Последствия ударов по военным объектам в Киеве 15 июня

© AP Photo / Efrem Lukatsky
1 из 3
© AP Photo / Dan Bashakov

Последствия ударов по военным объектам в Киеве 15 июня

Пожарные тушат пожар в Киеве

Последствия ударов по военным объектам в Киеве 15 июня

© AP Photo / Dan Bashakov
2 из 3
© AP Photo / Dan Bashakov

Последствия ударов по военным объектам в Киеве 15 июня

Пожарные тушат пожар в Киеве

Последствия ударов по военным объектам в Киеве 15 июня

© AP Photo / Dan Bashakov
3 из 3

Последствия ударов по военным объектам в Киеве 15 июня

© AP Photo / Efrem Lukatsky
1 из 3

Последствия ударов по военным объектам в Киеве 15 июня

© AP Photo / Dan Bashakov
2 из 3

Последствия ударов по военным объектам в Киеве 15 июня

© AP Photo / Dan Bashakov
3 из 3
За неделю российские бойцы нанесли семь ударов возмездия по объектам вражеского ОПК в ответ на теракты против мирного населения.
Так, была поражена топливно-энергетическая, транспортная и портовая инфраструктура, используемая формированиями противника. Под удары попали военные аэродромы, склады боеприпасов и горючего, ТЦК, места сборки и запуска беспилотников, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.
Украинские боевики практически ежедневно нацеливают дроны на гражданские объекты в российских регионах. Так, накануне они ударили по автобусу с детьми в Брянской области. Он ехал из Белоруссии в Геленджик. В салоне были 44 пассажира, из них 28 — ученики ДЮСШ № 2 города Речицы. Погибла женщина, сопровождавшая их. Восемь человек получили ранения.
А в ночь на 22 мая беспилотники атаковали общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Погиб 21 человек, пострадали более 40. Выжившие подростки рассказали, что беспилотники долго кружили над ними и били прицельно.
В МИД России заявили, что армия в ответ будет последовательно наносить удары по центрам принятия решений и командным пунктам. Законными целями также станут предприятия ВПК, которые киевский режим использует совместно с натовскими специалистами, ответственными за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение.
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Специальная военная операция на УкраинеДмитрий ПесковРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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