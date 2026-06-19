Краткий пересказ от РИА ИИ Представитель Кремля Песков назвал результаты ударов ВС России по украинским военным объектам впечатляющими.

За неделю российские бойцы нанесли семь ударов возмездия по объектам вражеского ОПК.

Это стало ответом на теракты против мирного населения.

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал результаты ударов ВС России по военным объектам на территории Украины впечатляющими.

"Ищите больше съемок из различных городов", — добавил он.

© AP Photo / Efrem Lukatsky Последствия ударов по военным объектам в Киеве 15 июня Последствия ударов по военным объектам в Киеве 15 июня © AP Photo / Efrem Lukatsky 1 из 3 © AP Photo / Dan Bashakov Последствия ударов по военным объектам в Киеве 15 июня Последствия ударов по военным объектам в Киеве 15 июня © AP Photo / Dan Bashakov 2 из 3 © AP Photo / Dan Bashakov Последствия ударов по военным объектам в Киеве 15 июня Последствия ударов по военным объектам в Киеве 15 июня © AP Photo / Dan Bashakov 3 из 3 Последствия ударов по военным объектам в Киеве 15 июня © AP Photo / Efrem Lukatsky 1 из 3 Последствия ударов по военным объектам в Киеве 15 июня © AP Photo / Dan Bashakov 2 из 3 Последствия ударов по военным объектам в Киеве 15 июня © AP Photo / Dan Bashakov 3 из 3

За неделю российские бойцы нанесли семь ударов возмездия по объектам вражеского ОПК в ответ на теракты против мирного населения.

ТЦК , места сборки и запуска беспилотников, а также пункты временной дислокации подразделений Так, была поражена топливно-энергетическая, транспортная и портовая инфраструктура, используемая формированиями противника. Под удары попали военные аэродромы, склады боеприпасов и горючего,, места сборки и запуска беспилотников, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.

Украинские боевики практически ежедневно нацеливают дроны на гражданские объекты в российских регионах. Так, накануне они ударили по автобусу с детьми в Брянской области. Он ехал из Белоруссии в Геленджик. В салоне были 44 пассажира, из них 28 — ученики ДЮСШ № 2 города Речицы. Погибла женщина, сопровождавшая их. Восемь человек получили ранения.

А в ночь на 22 мая беспилотники атаковали общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Погиб 21 человек, пострадали более 40. Выжившие подростки рассказали, что беспилотники долго кружили над ними и били прицельно.