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Европейцы заблуждаются, говоря с Россией с позиции силы, заявил Песков - РИА Новости, 19.06.2026
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12:41 19.06.2026 (обновлено: 12:46 19.06.2026)
Европейцы заблуждаются, говоря с Россией с позиции силы, заявил Песков

Песков: европейцы заблуждаются, пытаясь говорить с Россией с позиции силы

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что европейцы заблуждаются, считая, что с Россией нужно вести переговоры с позиции силы.
  • Он добавил, что такие разговоры ни к чему не приведут.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Европейцы заблуждаются, думая, что с Россией надо говорить с позиции силы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"У европейцев есть очень большое заблуждение: они исходят из того, что, дескать, с Россией надо вести переговоры с позиции силы, исходя из слабости России. Это самая большая ошибка, проистекает ли она из некомпетентности европейцев, из их дезинформированности или их глупости. Точно мы не знаем. Но это факт", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Он добавил, что такие разговоры ни к чему не приведут.
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