Европейцы заблуждаются, говоря с Россией с позиции силы, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что европейцы заблуждаются, считая, что с Россией нужно вести переговоры с позиции силы.
- Он добавил, что такие разговоры ни к чему не приведут.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Европейцы заблуждаются, думая, что с Россией надо говорить с позиции силы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"У европейцев есть очень большое заблуждение: они исходят из того, что, дескать, с Россией надо вести переговоры с позиции силы, исходя из слабости России. Это самая большая ошибка, проистекает ли она из некомпетентности европейцев, из их дезинформированности или их глупости. Точно мы не знаем. Но это факт", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Он добавил, что такие разговоры ни к чему не приведут.