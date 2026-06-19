Персонал ЗАЭС принимает меры для поддержания работы станции

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Персонал Запорожской АЭС, несмотря на провокации ВСУ, принимает все необходимые меры для поддержания безопасной и устойчивой работы атомной станции, сообщает пресс-служба станции.

"Несмотря на продолжающиеся провокации, персонал станции принимает все необходимые меры для поддержания безопасной и устойчивой работы объекта", - говорится в сообщении станции.