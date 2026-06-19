Рейтинг@Mail.ru
Персонал ЗАЭС принимает меры для поддержания работы станции - РИА Новости, 19.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:53 19.06.2026
Персонал ЗАЭС принимает меры для поддержания работы станции

Персонал ЗАЭС принимает меры для поддержания работы, несмотря на провокации ВСУ

CC BY-SA 4.0 / DENAMAX / Запорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
CC BY-SA 4.0 / DENAMAX /
Запорожская АЭС . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Персонал Запорожской АЭС принимает все необходимые меры для поддержания безопасной и устойчивой работы станции, несмотря на провокации ВСУ.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Персонал Запорожской АЭС, несмотря на провокации ВСУ, принимает все необходимые меры для поддержания безопасной и устойчивой работы атомной станции, сообщает пресс-служба станции.
Транспортный цех Запорожской АЭС подвергся массированной атаке беспилотников, пострадавших нет, сообщили в пятницу на станции.
"Несмотря на продолжающиеся провокации, персонал станции принимает все необходимые меры для поддержания безопасной и устойчивой работы объекта", - говорится в сообщении станции.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
ВСУ атаковали лабораторию внешнего радиационного контроля ЗАЭС
3 мая, 15:05
 
Запорожская АЭСВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала