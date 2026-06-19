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В Перми арестовали подростков, напавших с цепями на двух мужчин - РИА Новости, 19.06.2026
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17:50 19.06.2026
В Перми арестовали подростков, напавших с цепями на двух мужчин

В Перми напавшим на двух мужчин подросткам избрали домашний арест

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Перми подростки напали на двух мужчин, используя металлические прутья и цепи, пострадавшим потребовалась помощь медиков.
  • Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста по обвинению в хулиганстве группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия.
ПЕРМЬ, 19 июн - РИА Новости. Двум подросткам, которые с цепями и прутьями напали на двух мужчин в Перми, суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщили РИА Новости в краевом СУСК.
Ранее в местных пабликах в соцсетях появилась информация о нападении в Свердловском районе Перми группы подростков, вооруженных предметами, похожими на металлический прут и цепи, на двух пермяков. Мужчинам потом потребовалась помощь медиков. Пресс-служба СУСК по региону сообщила, что после инцидента возбуждено дело, а подростки отправлены в изолятор временного содержания.
"Подросткам, обвиняемым в хулиганстве, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Им было предъявлено обвинение в хулиганстве группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия", - рассказали в ведомстве.
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