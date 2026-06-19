Раскрыто, какую часть ВВП Армении составляют денежные переводы из России

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. На долю России в денежных переводах в Армению в 2025 году пришлась наибольшая доля, она составила восьмую часть всего ВВП республики, выяснило РИА Новости, изучив данные армянского Центробанка.

При выходе из ЕАЭС Армения может потерять торговые привилегии, которые получала за счет пребывания в Союзе, а именно — единую низкую тарифную ставку для стран Союза в пять процентов и даже право беспошлинного ввоза товаров в ряде случаев.