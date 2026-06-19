Раскрыто, какую часть ВВП Армении составляют денежные переводы из России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Денежные переводы из России в Армению в 2025 году составили примерно 4 миллиарда долларов.
- Переводы из России эквивалентны восьмой части ВВП Армении.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. На долю России в денежных переводах в Армению в 2025 году пришлась наибольшая доля, она составила восьмую часть всего ВВП республики, выяснило РИА Новости, изучив данные армянского Центробанка.
Помимо России, крупные денежные переводы в Армению поступали из США (733,8 миллиона долларов), Великобритании (207,3 миллиона) и Швейцарии (131,9 миллиона).
Весной 2025 года в Армении приняли закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членства. Премьер Никол Пашинян заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного нахождения республики в ЕС и ЕАЭС, но пообещал соотносить повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно.
В апреле президент России Владимир Путин подчеркивал, что нахождение в обоих союзах невозможно по определению.
При выходе из ЕАЭС Армения может потерять торговые привилегии, которые получала за счет пребывания в Союзе, а именно — единую низкую тарифную ставку для стран Союза в пять процентов и даже право беспошлинного ввоза товаров в ряде случаев.