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Раскрыто, какую часть ВВП Армении составляют денежные переводы из России - РИА Новости, 19.06.2026
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05:08 19.06.2026 (обновлено: 09:31 19.06.2026)
Раскрыто, какую часть ВВП Армении составляют денежные переводы из России

РИА Новости: денежные переводы из России составляют восьмую часть ВВП Армении

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВид на город Ереван в Армении
Вид на город Ереван в Армении - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Вид на город Ереван в Армении. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Денежные переводы из России в Армению в 2025 году составили примерно 4 миллиарда долларов.
  • Переводы из России эквивалентны восьмой части ВВП Армении.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. На долю России в денежных переводах в Армению в 2025 году пришлась наибольшая доля, она составила восьмую часть всего ВВП республики, выяснило РИА Новости, изучив данные армянского Центробанка.
Денежные переводы из России в Армению по итогам 2025 года составили 3,9 миллиарда долларов при том, что ВВП республики в прошлом году достиг 29,5 миллиарда долларов.
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Помимо России, крупные денежные переводы в Армению поступали из США (733,8 миллиона долларов), Великобритании (207,3 миллиона) и Швейцарии (131,9 миллиона).
Весной 2025 года в Армении приняли закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членства. Премьер Никол Пашинян заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного нахождения республики в ЕС и ЕАЭС, но пообещал соотносить повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно.
В апреле президент России Владимир Путин подчеркивал, что нахождение в обоих союзах невозможно по определению.
При выходе из ЕАЭС Армения может потерять торговые привилегии, которые получала за счет пребывания в Союзе, а именно — единую низкую тарифную ставку для стран Союза в пять процентов и даже право беспошлинного ввоза товаров в ряде случаев.
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