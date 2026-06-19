В Белом доме рассчитывают начать переговоры с Ираном как можно скорее

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США планируют начать технические переговоры с Ираном как можно скорее.
- Визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Швейцарию был отменен.
ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. США рассчитывают начать технические переговоры с Ираном как можно скорее, несмотря на отмену вылета вице-президента США Джей Ди Вэнса в Швейцарию, сообщили в Белом доме.
"Мы рассчитываем начать технические переговоры (с Ираном - ред.) как можно скорее", – сказали там.
В четверг Вэнс подтвердил, что возглавит американскую делегацию на переговорах с Ираном. Он отметил при этом, что поездка в Швейцарию планируется в выходные, но сроки вылета переговорщиков из Штатов зависят от прибытия туда представителей Тегерана.
МИД Ирана, комментируя изначальные планы подписания соглашения в Швейцарии, сообщил, что меморандум уже подписан президентами двух стран и необходимости в проведении церемонии нет. При этом там заявили о планах Ирана принять участие в переговорах с США.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта.