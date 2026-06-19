В Белом доме рассчитывают начать переговоры с Ираном как можно скорее

Краткий пересказ от РИА ИИ США планируют начать технические переговоры с Ираном как можно скорее.

Визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Швейцарию был отменен.

ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. США рассчитывают начать технические переговоры с Ираном как можно скорее, несмотря на отмену вылета вице-президента США Джей Ди Вэнса в Швейцарию, сообщили в Белом доме.

"Мы рассчитываем начать технические переговоры (с Ираном - ред.) как можно скорее", – сказали там.

В четверг Вэнс подтвердил, что возглавит американскую делегацию на переговорах с Ираном. Он отметил при этом, что поездка в Швейцарию планируется в выходные, но сроки вылета переговорщиков из Штатов зависят от прибытия туда представителей Тегерана.

МИД Ирана, комментируя изначальные планы подписания соглашения в Швейцарии, сообщил, что меморандум уже подписан президентами двух стран и необходимости в проведении церемонии нет. При этом там заявили о планах Ирана принять участие в переговорах с США.