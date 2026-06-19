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В Белом доме рассчитывают начать переговоры с Ираном как можно скорее - РИА Новости, 19.06.2026
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04:32 19.06.2026 (обновлено: 04:40 19.06.2026)
В Белом доме рассчитывают начать переговоры с Ираном как можно скорее

Белый дом: США рассчитывают начать переговоры с Ираном как можно скорее

© РИА Новости / Игорь Наймушин | Перейти в медиабанкЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Игорь Наймушин
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Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США планируют начать технические переговоры с Ираном как можно скорее.
  • Визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Швейцарию был отменен.
ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. США рассчитывают начать технические переговоры с Ираном как можно скорее, несмотря на отмену вылета вице-президента США Джей Ди Вэнса в Швейцарию, сообщили в Белом доме.
"Мы рассчитываем начать технические переговоры (с Ираном - ред.) как можно скорее", – сказали там.
В четверг Вэнс подтвердил, что возглавит американскую делегацию на переговорах с Ираном. Он отметил при этом, что поездка в Швейцарию планируется в выходные, но сроки вылета переговорщиков из Штатов зависят от прибытия туда представителей Тегерана.
МИД Ирана, комментируя изначальные планы подписания соглашения в Швейцарии, сообщил, что меморандум уже подписан президентами двух стран и необходимости в проведении церемонии нет. При этом там заявили о планах Ирана принять участие в переговорах с США.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта.
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