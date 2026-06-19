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СМИ: Пентагон запросил средства на покрытие расходов после операции в Иране - РИА Новости, 19.06.2026
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05:49 19.06.2026
СМИ: Пентагон запросил средства на покрытие расходов после операции в Иране

WSJ: Пентагон хочет $80 миллиардов на покрытие расходов после операции в Иране

© REUTERS / Joshua RobertsЗдание Пентагона в Вашингтоне
Здание Пентагона в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© REUTERS / Joshua Roberts
Здание Пентагона в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пентагон требует от конгресса США выделить дополнительные 80 миллиардов долларов для покрытия расходов, связанных с операцией в Иране и других затрат.
  • Бюджет Пентагона на текущий 2026 финансовый год составляет примерно один триллион долларов, и руководство Пентагона заявило, что этим летом у них могут начать заканчиваться средства на операции, если конгресс не примет новый законопроект о военных расходах.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Пентагон требует от конгресса США выделить дополнительные 80 миллиардов долларов для покрытия расходов, связанных с операцией в Иране, а также других затрат, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
По данным издания, финансовые требования военных на этой неделе озвучил заместитель министра обороны Стивен Файнберг, который провел телефонные разговоры с конгрессменами.
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Руководство Пентагона заявило, что этим летом у них могут начать заканчиваться средства на операции, если конгресс не примет новый законопроект о военных расходах, сообщает издание.
Бюджет Пентагона на текущий 2026 финансовый год составляет примерно один триллион долларов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. В ночь на 18 июня Иран и США в дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение конфликта.
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