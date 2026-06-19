МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Номенклатура патогенов, хранящихся в Институте Мечникова на Украине, который реконструируют США, говорит о попытках разработки компонентов биологического оружия, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Алексей Ртищев.