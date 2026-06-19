Краткий пересказ от РИА ИИ
- Номенклатура патогенов, хранящихся в Институте Мечникова на Украине, свидетельствует о попытках разработки компонентов биологического оружия, заявил генерал-лейтенант Алексей Ртищев.
- По словам Ртищева, номенклатура патогенов не соответствует актуальным проблемам здравоохранения Украины.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Номенклатура патогенов, хранящихся в Институте Мечникова на Украине, который реконструируют США, говорит о попытках разработки компонентов биологического оружия, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Алексей Ртищев.
"Сама номенклатура патогенов, не соответствующая актуальным проблемам здравоохранения Украины, где фиксируется рост заболеваемости краснухой, дифтерией, туберкулезом, свидетельствует о попытках разработки в украинских биолабораториях компонентов биологического оружия", - сказал Ртищев на брифинге по анализу опубликованных разведкой США документов о деятельности биолабораторий на Украине.