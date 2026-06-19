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В Минобороны рассказали о патогенах в Институте Мечникова на Украине - РИА Новости, 19.06.2026
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13:20 19.06.2026 (обновлено: 13:34 19.06.2026)
В Минобороны рассказали о патогенах в Институте Мечникова на Украине

Ртищев: патогены в Институте Мечникова на Украине говорят о разработке биооружия

© AP Photo / Murad SezerЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Murad Sezer
Лаборатория. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Номенклатура патогенов, хранящихся в Институте Мечникова на Украине, свидетельствует о попытках разработки компонентов биологического оружия, заявил генерал-лейтенант Алексей Ртищев.
  • По словам Ртищева, номенклатура патогенов не соответствует актуальным проблемам здравоохранения Украины.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Номенклатура патогенов, хранящихся в Институте Мечникова на Украине, который реконструируют США, говорит о попытках разработки компонентов биологического оружия, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Алексей Ртищев.
"Сама номенклатура патогенов, не соответствующая актуальным проблемам здравоохранения Украины, где фиксируется рост заболеваемости краснухой, дифтерией, туберкулезом, свидетельствует о попытках разработки в украинских биолабораториях компонентов биологического оружия", - сказал Ртищев на брифинге по анализу опубликованных разведкой США документов о деятельности биолабораторий на Украине.
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