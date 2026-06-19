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Партнеры сервиса "Бери заряд" заработали более 800 миллионов рублей - РИА Новости, 19.06.2026
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12:56 19.06.2026
Партнеры сервиса "Бери заряд" заработали более 800 миллионов рублей

Партнеры сервиса "Бери заряд" заработали более 800 млн рублей по итогам 2025 г

© Fotolia / ratmanerЗарядка смартфона
Зарядка смартфона - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Fotolia / ratmaner
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Совокупный доход франчайзинговых партнеров сервиса "Бери заряд" превысил 800 миллионов рублей по итогам 2025 года, сообщает пресс-служба "Яндекса".
В первом квартале 2026 года оборот сервиса от сдачи пауэрбанков в аренду вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,1 миллиарда рублей. При этом по итогам 2025 года он увеличился более чем на 50% год к году — до 4,9 миллиарда рублей.
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Скорректированный показатель прибыли от основной деятельности без финансовых обязательств, налогов и амортизации в 2025 году достиг 910 миллионов рублей.
В пресс-службе отметили, что аудитория также продолжает расти. Перед началом высокого летнего сезона, в мае 2026 года, месячное количество активных пользователей превысило 1,2 миллиона человек.
Рост финансовых и операционных показателей обеспечен эффективным распределением зарядных станций и расширением сети, в том числе по франчайзинговой модели, уточняют в пресс-службе.
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Сегодня с сервисом сотрудничают около 80 партнеров по всей стране — на них приходится уже более половины зарядной сети. В 2026 году "Бери заряд" продолжит передачу станций под управление франчайзи.
"В 2025 году “Бери заряд” заменил более 15 тысяч зарядных станций в Москве, чтобы привести всю сеть к единому стандарту. Всего в зарядной сети сервиса более 60 тысяч станций по всей стране — пользователи могут брать и возвращать пауэрбанки в любой точке", — отмечается в сообщении.
В 2026 году большинство московских станций пройдет модернизацию. Обновление должно повысить устойчивость инфраструктуры к перебоям связи и интернета и ускорить диагностику в случае неполадок, чтобы зарядки были доступны в любой ситуации. Сервис продолжит развивать зарядную сеть, опираясь на инструменты прогнозирования спроса и анализа транспортных потоков — они позволяют определить места для наиболее эффективного размещения оборудования.
С момента интеграции и до конца этого года "Яндекс" инвестирует в развитие сервиса более 2 миллиардов рублей — это вложения в закупку станций и технологические разработки для повышения доступности и эффективности зарядок, подытожили в пресс-службе.
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