Партнеры сервиса "Бери заряд" заработали более 800 миллионов рублей

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Совокупный доход франчайзинговых партнеров сервиса "Бери заряд" превысил 800 миллионов рублей по итогам 2025 года, сообщает пресс-служба "Яндекса".

В первом квартале 2026 года оборот сервиса от сдачи пауэрбанков в аренду вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,1 миллиарда рублей. При этом по итогам 2025 года он увеличился более чем на 50% год к году — до 4,9 миллиарда рублей.

Скорректированный показатель прибыли от основной деятельности без финансовых обязательств, налогов и амортизации в 2025 году достиг 910 миллионов рублей.

В пресс-службе отметили, что аудитория также продолжает расти. Перед началом высокого летнего сезона, в мае 2026 года, месячное количество активных пользователей превысило 1,2 миллиона человек.

Рост финансовых и операционных показателей обеспечен эффективным распределением зарядных станций и расширением сети, в том числе по франчайзинговой модели, уточняют в пресс-службе.

Сегодня с сервисом сотрудничают около 80 партнеров по всей стране — на них приходится уже более половины зарядной сети. В 2026 году "Бери заряд" продолжит передачу станций под управление франчайзи.

"В 2025 году “Бери заряд” заменил более 15 тысяч зарядных станций в Москве , чтобы привести всю сеть к единому стандарту. Всего в зарядной сети сервиса более 60 тысяч станций по всей стране — пользователи могут брать и возвращать пауэрбанки в любой точке", — отмечается в сообщении.

В 2026 году большинство московских станций пройдет модернизацию. Обновление должно повысить устойчивость инфраструктуры к перебоям связи и интернета и ускорить диагностику в случае неполадок, чтобы зарядки были доступны в любой ситуации. Сервис продолжит развивать зарядную сеть, опираясь на инструменты прогнозирования спроса и анализа транспортных потоков — они позволяют определить места для наиболее эффективного размещения оборудования.