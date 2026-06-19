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Эксперт объяснил, почему не стоит хранить овощи в полиэтиленовых пакетах - РИА Новости, 19.06.2026
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15:10 19.06.2026
Эксперт объяснил, почему не стоит хранить овощи в полиэтиленовых пакетах

Агроном Куренин: овощи в полиэтиленовых пакетах теряют свежесть и перезревают

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкПродавец передает пакет с продуктами покупателю на рынке
Продавец передает пакет с продуктами покупателю на рынке - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Продавец передает пакет с продуктами покупателю на рынке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Агроном Алексей Куренин сообщил, что полиэтиленовые пакеты не подходят для хранения овощей, так как препятствуют доступу воздуха.
  • Полиэтилен удерживает влагу, из-за чего образуется конденсат, способствующий появлению бактерий и плесени, а ограниченный доступ воздуха делает плоды мягкими.
  • Более подходящими вариантами для хранения овощей являются бумажные пакеты, холщовые мешки, корзины или деревянные ящики.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Полиэтиленовые пакеты не подходят для хранения овощей, так как препятствуют доступу воздуха, рассказал агроном, технический консультант "Гродан" Алексей Куренин.
"Для продления свежести овощей рекомендуется отказаться от хранения плодов в полиэтиленовых пакетах", - сказал Куренин в беседе с "Лентой.ру".
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По словам эксперта, полиэтилен удерживает влагу, из-за чего образуется конденсат, способствующий появлению бактерий и плесени. Кроме того, он отметил, что ограниченный доступ воздуха делает плоды мягкими, они теряют упругость и насыщенный вкус - особенно это касается томатов, баклажанов и перцев.
Также в закрытых пакетах накапливается этилен - природный гормон, который ускоряет созревание и ведет к перезреванию и порче, добавил Куренин.
"Более подходящими вариантами являются бумажные пакеты, холщовые мешки, корзины или деревянные ящики. Такие материалы обеспечивают непрерывную циркуляцию воздуха и создают оптимальные условия для овощей", - заключил эксперт.
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