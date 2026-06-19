Эксперт объяснил, почему не стоит хранить овощи в полиэтиленовых пакетах

Краткий пересказ от РИА ИИ Агроном Алексей Куренин сообщил, что полиэтиленовые пакеты не подходят для хранения овощей, так как препятствуют доступу воздуха.

Полиэтилен удерживает влагу, из-за чего образуется конденсат, способствующий появлению бактерий и плесени, а ограниченный доступ воздуха делает плоды мягкими.

Более подходящими вариантами для хранения овощей являются бумажные пакеты, холщовые мешки, корзины или деревянные ящики.

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Полиэтиленовые пакеты не подходят для хранения овощей, так как препятствуют доступу воздуха, рассказал агроном, технический консультант "Гродан" Алексей Куренин.

"Для продления свежести овощей рекомендуется отказаться от хранения плодов в полиэтиленовых пакетах", - сказал Куренин в беседе с "Лентой.ру"

По словам эксперта, полиэтилен удерживает влагу, из-за чего образуется конденсат, способствующий появлению бактерий и плесени. Кроме того, он отметил, что ограниченный доступ воздуха делает плоды мягкими, они теряют упругость и насыщенный вкус - особенно это касается томатов, баклажанов и перцев.

Также в закрытых пакетах накапливается этилен - природный гормон, который ускоряет созревание и ведет к перезреванию и порче, добавил Куренин.