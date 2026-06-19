Эксперт объяснил, почему не стоит хранить овощи в полиэтиленовых пакетах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Агроном Алексей Куренин сообщил, что полиэтиленовые пакеты не подходят для хранения овощей, так как препятствуют доступу воздуха.
- Полиэтилен удерживает влагу, из-за чего образуется конденсат, способствующий появлению бактерий и плесени, а ограниченный доступ воздуха делает плоды мягкими.
- Более подходящими вариантами для хранения овощей являются бумажные пакеты, холщовые мешки, корзины или деревянные ящики.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Полиэтиленовые пакеты не подходят для хранения овощей, так как препятствуют доступу воздуха, рассказал агроном, технический консультант "Гродан" Алексей Куренин.
"Для продления свежести овощей рекомендуется отказаться от хранения плодов в полиэтиленовых пакетах", - сказал Куренин в беседе с "Лентой.ру".
По словам эксперта, полиэтилен удерживает влагу, из-за чего образуется конденсат, способствующий появлению бактерий и плесени. Кроме того, он отметил, что ограниченный доступ воздуха делает плоды мягкими, они теряют упругость и насыщенный вкус - особенно это касается томатов, баклажанов и перцев.
Также в закрытых пакетах накапливается этилен - природный гормон, который ускоряет созревание и ведет к перезреванию и порче, добавил Куренин.
"Более подходящими вариантами являются бумажные пакеты, холщовые мешки, корзины или деревянные ящики. Такие материалы обеспечивают непрерывную циркуляцию воздуха и создают оптимальные условия для овощей", - заключил эксперт.
Врач рассказала, как приучить себя есть больше овощей
12 июня, 03:37