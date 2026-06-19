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"Ozon банк" восстановил работу мобильного приложения - РИА Новости, 19.06.2026
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10:52 19.06.2026
"Ozon банк" восстановил работу мобильного приложения

"Ozon банк" восстановил работу мобильного приложения после сбоя

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкOzon
Ozon - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Ozon банк" восстановил работу мобильного приложения после сбоя.
  • Все сервисы банка работают в штатном режиме.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. "Ozon банк" восстановил работу мобильного приложения после сбоя, все сервисы работают в штатном режиме, сообщил РИА Новости представитель банка.
"Утром фиксировали неполадки у небольшой части клиентов. Техническая команда наладила работу, сейчас все наши сервисы работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Ранее в пятницу профильный сервис Downdetector зафиксировал за час 2 тысячи жалоб пользователей "Ozon банка" на плохую работу мобильного приложения, либо на то, что приложение банка вовсе не работает и оплата не проходит.
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