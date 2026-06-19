Краткий пересказ от РИА ИИ "Ozon банк" восстановил работу мобильного приложения после сбоя.

Все сервисы банка работают в штатном режиме.

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. "Ozon банк" восстановил работу мобильного приложения после сбоя, все сервисы работают в штатном режиме, сообщил РИА Новости представитель банка.

"Утром фиксировали неполадки у небольшой части клиентов. Техническая команда наладила работу, сейчас все наши сервисы работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.