Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Ozon банк" восстановил работу мобильного приложения после сбоя.
- Все сервисы банка работают в штатном режиме.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. "Ozon банк" восстановил работу мобильного приложения после сбоя, все сервисы работают в штатном режиме, сообщил РИА Новости представитель банка.
"Утром фиксировали неполадки у небольшой части клиентов. Техническая команда наладила работу, сейчас все наши сервисы работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Ранее в пятницу профильный сервис Downdetector зафиксировал за час 2 тысячи жалоб пользователей "Ozon банка" на плохую работу мобильного приложения, либо на то, что приложение банка вовсе не работает и оплата не проходит.
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