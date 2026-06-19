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В МИД Ирана опровергли сообщения о закрытии Ормузского пролива - РИА Новости, 19.06.2026
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17:14 19.06.2026 (обновлено: 17:39 19.06.2026)
В МИД Ирана опровергли сообщения о закрытии Ормузского пролива

МИД Ирана опроверг сообщения о закрытии Ормузского пролива

CC BY 2.0 / sipo / Здание МИД Ирана в Тегеране
Здание МИД Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
CC BY 2.0 / sipo /
Здание МИД Ирана в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД Ирана назвал безосновательной информацию о закрытии Ормузского пролива.
  • Вооруженные силы Ирана приняли меры для обеспечения безопасного судоходства по проливу в соответствии с американо-иранским меморандумом.
ТЕГЕРАН, 19 июн - РИА Новости. Информация о закрытии Ормузского пролива безосновательна, Тегеран принял меры, чтобы обеспечить судоходство по водному маршруту, заявило министерство иностранных дел Ирана.
"Официальный представитель МИД Ирана назвал безосновательной информацию ряда СМИ о закрытии Ормузского пролива", - говорится в заявлении.
Он также отметил, что вооруженные силы Ирана приняли необходимые меры для того, чтобы обеспечить безопасное передвижение торговых судов через Ормузский пролив, в соответствии с достигнутым американо-иранским меморандумом.
"В настоящий момент судоходство осуществляется", - говорится в заявлении.
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