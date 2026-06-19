В МИД Ирана опровергли сообщения о закрытии Ормузского пролива

Краткий пересказ от РИА ИИ
- МИД Ирана назвал безосновательной информацию о закрытии Ормузского пролива.
- Вооруженные силы Ирана приняли меры для обеспечения безопасного судоходства по проливу в соответствии с американо-иранским меморандумом.
ТЕГЕРАН, 19 июн - РИА Новости. Информация о закрытии Ормузского пролива безосновательна, Тегеран принял меры, чтобы обеспечить судоходство по водному маршруту, заявило министерство иностранных дел Ирана.
"Официальный представитель МИД Ирана назвал безосновательной информацию ряда СМИ о закрытии Ормузского пролива", - говорится в заявлении.
Он также отметил, что вооруженные силы Ирана приняли необходимые меры для того, чтобы обеспечить безопасное передвижение торговых судов через Ормузский пролив, в соответствии с достигнутым американо-иранским меморандумом.
"В настоящий момент судоходство осуществляется", - говорится в заявлении.