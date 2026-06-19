Врач назвала полезный для щитовидной железы орех

Краткий пересказ от РИА ИИ Для поддержания работы щитовидной железы важны продукты, содержащие йод, например, морская рыба, соль, яйца.

Для усвоения йода необходим селен, который содержится в бразильских орехах и некоторых других продуктах.

При проблемах со щитовидной железой не стоит злоупотреблять продуктами, богатыми йодом, и самостоятельно назначать себе добавки, рекомендуется сдать анализы на ТТГ и антитела.

МУРМАНСК, 19 июн — РИА Новости. Богатые йодом морская рыба, соль, яйца и некоторые другие продукты, помогают поддерживать работу щитовидной железы, однако важно включать в рацион и продукты, содержащие селен, без которого йод не усваивается, например, бразильские орехи, рассказала РИА Новости врач по медицинской профилактике, руководитель регионального центра компетенций Мурманской области Юлия Смирнова.

Врач отметил, что все знают продукты, которые поддерживают нормальную работу щитовидной железы. Например, йодированная соль — самый простой и надежный источник йода, а также морская рыба и морепродукты — треска, тунец, креветки, морская капуста.

"Кроме того, для помощи щитовидной железе в рацион можно и нужно включать бразильский орех — достаточно двух-четырех штук в день, чтобы закрыть норму по селену, поскольку без селена йод не усваивается. Также йод и селен содержат яйца и молочные продукты (йодированное молоко)", — рассказала нутрициолог.

Однако, по словам эксперта, для усвоения йода и выработки гормонов щитовидной железе нужен полный набор нутриентов: омега-3, содержащийся в жирной рыбе, льняном масле, грецких орехах. Также важны витамин D3 (которого много в яичных желтках, печени трески, жирной рыбе), магний (тыквенные семечки, шпинат, гречка, какао), кальций (кунжут, твердый сыр, творог, миндаль). Также важны цинк, витамины А, Е, группы В.