В ООН высказались о новом законе о русском языке на Украине

ООН, 19 июн – РИА Новости. В ООН выступают за языковую свободу и поддерживают разнообразие языков, заявил представитель генсека Организации Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос РИА Новости о законе Украины, который исключает русский язык из перечня подлежащих защите.