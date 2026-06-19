В ООН высказались о новом законе о русском языке на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Представитель генсека ООН Дюжаррик заявил, что организация выступает за языковую свободу и поддерживает разнообразие языков.
- Зеленский подписал закон, который исключает русский язык из перечня подлежащих защите в Украине, прекращая применение к нему положений Европейской хартии о защите языков национальных меньшинств.
ООН, 19 июн – РИА Новости. В ООН выступают за языковую свободу и поддерживают разнообразие языков, заявил представитель генсека Организации Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос РИА Новости о законе Украины, который исключает русский язык из перечня подлежащих защите.
Ранее Владимир Зеленский подписал закон, который исключает русский язык из перечня подлежащих защите. Таким образом, Украина более не применяет к нему положения Европейской хартии о защите языков национальных меньшинств.
"Мы принципиально верим в культурную свободу, языковую свободу. Разнообразие языков и культур в любой стране - это то, что следует поддерживать", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.
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