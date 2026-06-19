Охотник в Томской области убил знакомого, приняв его за лося

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Томской области охотник обвиняется в убийстве по неосторожности своего знакомого.
- Обвиняемый принял знакомого, плывущего по озеру на лодке, за лося и произвел выстрел из гладкоствольного ружья.
- Охотник признал свою вину, назначены необходимые судебные экспертизы.
НОВОСИБИРСК, 19 июн – РИА Новости. Охотник в Томской области обвиняется в убийстве по неосторожности своего знакомого, которого он принял за плывущего по реке лося, сообщает СУСК по региону.
По версии следствия, в июне этого года ночью обвиняемый и его 45‑летний знакомый охотились в лесном массиве в окрестностях поселка Четь-Конторка Тегульдетского района.
"Приняв движущегося по озеру на лодке знакомого за особь лося, обвиняемый произвел выстрел из гладкоствольного ружья, в результате которого потерпевшему было причинено огнестрельное ранение в область грудной клетки. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия", - сообщили в следственном управлении.
В СУСК пояснили, что свою вину охотник признал полностью. Назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе медицинские и баллистическая.
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