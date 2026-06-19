Охотник в Томской области убил знакомого, приняв его за лося

Краткий пересказ от РИА ИИ В Томской области охотник обвиняется в убийстве по неосторожности своего знакомого.

Обвиняемый принял знакомого, плывущего по озеру на лодке, за лося и произвел выстрел из гладкоствольного ружья.

Охотник признал свою вину, назначены необходимые судебные экспертизы.

НОВОСИБИРСК, 19 июн – РИА Новости. Охотник в Томской области обвиняется в убийстве по неосторожности своего знакомого, которого он принял за плывущего по реке лося, сообщает СУСК по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего жителя села Тегульдет . Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в июне этого года ночью обвиняемый и его 45‑летний знакомый охотились в лесном массиве в окрестностях поселка Четь-Конторка Тегульдетского района

"Приняв движущегося по озеру на лодке знакомого за особь лося, обвиняемый произвел выстрел из гладкоствольного ружья, в результате которого потерпевшему было причинено огнестрельное ранение в область грудной клетки. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия", - сообщили в следственном управлении.