В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Нижнего Новгорода ("Чкалов").
- Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Нижнего Новгорода ("Чкалов"), сообщила Росавиация.
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"Аэропорт Нижний Новгород ("Чкалов"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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