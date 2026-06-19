Сахалин отправил бойцам в зоне СВО пять квадроциклов

Краткий пересказ от РИА ИИ Сахалинская область передала участникам СВО пять квадроциклов.

Квадроциклы будут использоваться для выполнения различных задач на передовой.

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 июн – РИА Новости. Сахалинская область передала участникам СВО пять квадроциклов для выполнения задач на передовой, сообщил губернатор Валерий Лимаренко.

"Вместе с депутатом Государственной думы Георгием Карловым передали пять квадроциклов в зону специальной военной операции. Технику получили волонтеры "Единой России", которые доставят ее военнослужащим. Для наших защитников - все лучшее!" – написал Лимаренко в своем канале на платформе "Макс".

Губернатор отметил, что на передовой такие машины незаменимы при выполнении самых разных задач – от доставки грузов до ротаций на передовой.