Сахалин отправил бойцам в зоне СВО пять квадроциклов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сахалинская область передала участникам СВО пять квадроциклов.
- Квадроциклы будут использоваться для выполнения различных задач на передовой.
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 июн – РИА Новости. Сахалинская область передала участникам СВО пять квадроциклов для выполнения задач на передовой, сообщил губернатор Валерий Лимаренко.
"Вместе с депутатом Государственной думы Георгием Карловым передали пять квадроциклов в зону специальной военной операции. Технику получили волонтеры "Единой России", которые доставят ее военнослужащим. Для наших защитников - все лучшее!" – написал Лимаренко в своем канале на платформе "Макс".
Губернатор отметил, что на передовой такие машины незаменимы при выполнении самых разных задач – от доставки грузов до ротаций на передовой.
В Сахалинской области с 2022 года по инициативе Лимаренко действует проект "Сопричастность". За время его работы жители региона отправили в Донецкую Народную Республику более 936 тонн грузов. Благодаря открытию гуманитарного центра в городе-побратиме Сахалинской области Шахтерске разбор посылок и доставка адресатам теперь занимает около недели с момента отправки.