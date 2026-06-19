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Сахалин отправил бойцам в зоне СВО пять квадроциклов - РИА Новости, 21.06.2026
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10:20 19.06.2026 (обновлено: 23:30 21.06.2026)
Сахалин отправил бойцам в зоне СВО пять квадроциклов

Сахалин отправил бойцам в зоне СВО 5 квадроциклов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в зоне СВО . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сахалинская область передала участникам СВО пять квадроциклов.
  • Квадроциклы будут использоваться для выполнения различных задач на передовой.
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 июн – РИА Новости. Сахалинская область передала участникам СВО пять квадроциклов для выполнения задач на передовой, сообщил губернатор Валерий Лимаренко.
"Вместе с депутатом Государственной думы Георгием Карловым передали пять квадроциклов в зону специальной военной операции. Технику получили волонтеры "Единой России", которые доставят ее военнослужащим. Для наших защитников - все лучшее!" – написал Лимаренко в своем канале на платформе "Макс".
Губернатор отметил, что на передовой такие машины незаменимы при выполнении самых разных задач – от доставки грузов до ротаций на передовой.
В Сахалинской области с 2022 года по инициативе Лимаренко действует проект "Сопричастность". За время его работы жители региона отправили в Донецкую Народную Республику более 936 тонн грузов. Благодаря открытию гуманитарного центра в городе-побратиме Сахалинской области Шахтерске разбор посылок и доставка адресатам теперь занимает около недели с момента отправки.
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