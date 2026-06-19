Еще одну партию гуманитарного груза отправит Вологдчина в зону СВО

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Очередной гуманитарный груз отправит Вологодская область в зону СВО, бойцы получат востребованную технику, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Очередной гуманитарный груз подготовили совместно с Противопожарной службой региона. Отправим в зону специальной военной операции автомобиль общей стоимостью почти 815 тысяч рублей. Востребованную технику, оборудование и материалы направляем нашим бойцам еженедельно. Собираем заявки за подписью командира воинской части – по сбору потребностей фронта у нас действует принцип "одного окна", – отметил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
Регион поддерживает всех без исключения воинов – добровольцев, мобилизованных, контрактников, сотрудников ЧВК. С начала специальной военной операции на гуманитарную помощь и социальные выплаты регион направил уже свыше 12,5 миллиарда рублей.
В настоящее время для участников СВО и их близких на Вологодчине действует 45 мер господдержки.