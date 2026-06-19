Новак указал на важность диалога Москвы и Пекина для глобального развития

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ, сопредседатель Межправительственной Российско-Китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству Александр Новак указал на важность проведения дискуссий, открывающих прямой цивилизационный разговор Москвы и Пекина о путях глобального развития и образе будущего.

В начале недели в Москве на площадке МИА медиагруппы "Россия сегодня" состоялась дискуссия о российско-китайском цивилизационном взаимодействии, организатором которой выступил Международный футурологический клуб "Умная цивилизация" совместно с журналом Beijing Cultural Review, Фондом Beijing Longway и Шанхайским институтом стратегических исследований "Чуньцю".

В рамках мероприятия в российскую столицу прибыла делегация ведущих ученых из пекинских и шанхайских университетов, занимающихся межцивилизационным диалогом и принципами построения многополярного мира. В ходе дискуссии стороны обсудили пути развития Китая и России в современных условиях.

"Именно поэтому так важен диалог, который вы начинаете", - указал Новак в своем приветствии участникам клуба "Умная цивилизация".

"История доверяет будущее народам, умеющим мыслить широкими горизонтами. На долгосрочном видении, терпеливых инвестициях и масштабных инфраструктурных проектах строится благополучие грядущих поколений", - добавил он.

Вице-премьер отметил актуальность хартии "Умная цивилизация" (принята в год председательства РФ в БРИКС), предлагающей равноправное сотрудничество в сфере образования, культуры и экологии. Он пожелал участникам дискуссии воплощения своих идей в совместные проекты и инициативы, которые послужат сближению России и Китая и формированию справедливого многополярного мироустройства.