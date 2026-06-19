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Новак указал на важность диалога Москвы и Пекина для глобального развития - РИА Новости, 19.06.2026
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12:44 19.06.2026

Новак указал на важность диалога Москвы и Пекина для глобального развития

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© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ, сопредседатель Межправительственной Российско-Китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству Александр Новак указал на важность проведения дискуссий, открывающих прямой цивилизационный разговор Москвы и Пекина о путях глобального развития и образе будущего.
В начале недели в Москве на площадке МИА медиагруппы "Россия сегодня" состоялась дискуссия о российско-китайском цивилизационном взаимодействии, организатором которой выступил Международный футурологический клуб "Умная цивилизация" совместно с журналом Beijing Cultural Review, Фондом Beijing Longway и Шанхайским институтом стратегических исследований "Чуньцю".
В рамках мероприятия в российскую столицу прибыла делегация ведущих ученых из пекинских и шанхайских университетов, занимающихся межцивилизационным диалогом и принципами построения многополярного мира. В ходе дискуссии стороны обсудили пути развития Китая и России в современных условиях.
"Именно поэтому так важен диалог, который вы начинаете", - указал Новак в своем приветствии участникам клуба "Умная цивилизация".
"История доверяет будущее народам, умеющим мыслить широкими горизонтами. На долгосрочном видении, терпеливых инвестициях и масштабных инфраструктурных проектах строится благополучие грядущих поколений", - добавил он.
Вице-премьер отметил актуальность хартии "Умная цивилизация" (принята в год председательства РФ в БРИКС), предлагающей равноправное сотрудничество в сфере образования, культуры и экологии. Он пожелал участникам дискуссии воплощения своих идей в совместные проекты и инициативы, которые послужат сближению России и Китая и формированию справедливого многополярного мироустройства.
Международный футурологический клуб "Умная цивилизация" - площадка для диалога интеллектуального класса стран БРИКС и других дружественных стран о комплементарных сценариях будущего на основе цивилизационного подхода. В работе клуба приняли участие ведущие российские и китайские эксперты в сфере цивилизационных исследований и инфраструктуры цивилизационного развития, представляющие крупные научно-исследовательские институты и экспертно-аналитические центры двух стран.
 
РоссияМоскваКитайАлександр НовакБРИКС
 
 
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