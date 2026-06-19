Число субъектов МСП в Липецкой области достигло 41,8 тысячи

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Липецкой области достигло 41,8 тысячи, сообщает пресс-служба правительства региона.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подчеркнул, что сектор МСП вносит весомый вклад в экономику области. В этой сфере занято 190,6 тысячи человек – каждый третий житель региона. Доля малого и среднего бизнеса в налоговых поступлениях в бюджет составляет 23%.

Он также отметил, что один из главных инструментов помощи бизнесу в области — Региональный центр компетенций.

"Он занимается сопровождением предпринимательских команд, обучением работе с нейросетями, внедрением искусственного интеллекта в государственных органах, а также оптимизацией процессов и повышением производительности труда. На сегодняшний день в области реализовано 54 проекта в сфере ИИ. И бизнес может пользоваться этими инструментами", - добавил Артамонов, его слова приводит пресс-служба.

Кроме того, регион предлагает широкий спектр курсов и интенсивов. Например, для предпринимателей, только начинающих свой путь, создан чат-бот "Бизнес-патронаж". Сервис предоставляет персонального куратора от центра "Мой бизнес", информационную поддержку о мероприятиях, мерах поддержки, а также консультации и обратную связь. Чтобы облегчить старт предпринимательской деятельности в регионе разработаны 52 готовые бизнес-концепции, из которых 29 — специально для участников СВО.

Также в Липецкой области действует программа "Бизнес-наставник 48". Для оперативного решения проблем предпринимателей в регионе работает институт "Бизнес-куратор" на уровне заместителей глав муниципальных округов. Действует 19 отраслевых рабочих групп при Координационном совете по развитию МСП.