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Число субъектов МСП в Липецкой области достигло 41,8 тысячи - РИА Новости, 19.06.2026
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16:21 19.06.2026 (обновлено: 16:37 19.06.2026)
Число субъектов МСП в Липецкой области достигло 41,8 тысячи

В Липецкой области число субъектов МСП превысило 41 тысячу

© Фото : Е.Н. ВиноградовСквер на проспекте Мира в Липецке
Сквер на проспекте Мира в Липецке - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Фото : Е.Н. Виноградов
Сквер на проспекте Мира в Липецке. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Липецкой области достигло 41,8 тысячи, сообщает пресс-служба правительства региона.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подчеркнул, что сектор МСП вносит весомый вклад в экономику области. В этой сфере занято 190,6 тысячи человек – каждый третий житель региона. Доля малого и среднего бизнеса в налоговых поступлениях в бюджет составляет 23%.
Он также отметил, что один из главных инструментов помощи бизнесу в области — Региональный центр компетенций.
"Он занимается сопровождением предпринимательских команд, обучением работе с нейросетями, внедрением искусственного интеллекта в государственных органах, а также оптимизацией процессов и повышением производительности труда. На сегодняшний день в области реализовано 54 проекта в сфере ИИ. И бизнес может пользоваться этими инструментами", - добавил Артамонов, его слова приводит пресс-служба.
Кроме того, регион предлагает широкий спектр курсов и интенсивов. Например, для предпринимателей, только начинающих свой путь, создан чат-бот "Бизнес-патронаж". Сервис предоставляет персонального куратора от центра "Мой бизнес", информационную поддержку о мероприятиях, мерах поддержки, а также консультации и обратную связь. Чтобы облегчить старт предпринимательской деятельности в регионе разработаны 52 готовые бизнес-концепции, из которых 29 — специально для участников СВО.
Также в Липецкой области действует программа "Бизнес-наставник 48". Для оперативного решения проблем предпринимателей в регионе работает институт "Бизнес-куратор" на уровне заместителей глав муниципальных округов. Действует 19 отраслевых рабочих групп при Координационном совете по развитию МСП.
Губернатор также подчеркнул, что честный бизнес — это сильный регион. За пять лет легализовано 17 тысяч работников, дополнительный НДФЛ в бюджет составил 2 миллиарда рублей только в 2025 году. Он также поблагодарил предпринимательское сообщество за вклад в развитие региона.
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