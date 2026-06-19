Капитальный ремонт 24 исторических зданий провели на двух улицах Москвы

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Капитальный ремонт 24 исторических зданий провели на Большой и Малой Бронной улицах Москвы с 2015 года, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

« "Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы с 2015 года в рамках программы капитального ремонта жилого фонда привели в порядок 24 здания на двух исторических улицах - Большой Бронной и Малой Бронной. Бережное восстановление домов подчеркнуло исторический облик старой Москвы", - говорится в сообщении

Отмечается, что одно из отремонтированных зданий - четырехэтажный жилой дом, расположенный на Малой Бронной улице: дом 10, строение 3. Он был возведен в 1890 году по индивидуальному проекту в стиле эклектики.

"Чтобы сохранить первозданную красоту дома, специалисты Фонда капитального ремонта (ФКР) разработали уникальный проект проведения работ, учитывающий каждую деталь. В 2024 году восстановили фасад, кровельное покрытие и ряд инженерных систем", - уточняется в сообщении.

Подчеркивается, что специалисты расчистили и промыли внешние стены, отремонтировали штукатурную часть фасада, привели в порядок все выветренные швы и разрушенные сегменты кирпичной кладки. Основной фасад окрасили в исторический цвет "светлая слоновая кость", а декоративные элементы - в цвет "классический белый".

"Пятиэтажный жилой дом на Малой Бронной улице, дом 17, был построен в 1949 году в стиле неоклассицизма. Фасады здания выделены ризалитами в виде эркеров и имеют простую пластику. Здание отличают декоративные элементы: венчающий карниз, наличники, балюстрады и подоконники", - дополняется в сообщении.

Поясняется, что в 2025 году завершился капитальный ремонт дома, на котором обновили фасад. Специалисты промыли открытые поверхности, а места замыкания обработали антигрибковыми составами. Кроме того, были восстановлены архитектурные элементы: балясины на балконах, наличники и венчающий карниз.

"В 2026 году обновят девятиэтажный жилой дом на Большой Бронной улице, дом 5, возведенный в 1965 году по индивидуальному проекту. Здание имеет сложную форму, при этом его отличает минималистичный портрет. Главный фасад выделен углубленными лоджиями с контрастными ограждениями", - уточняется в сообщении.