В Москве проведут профилактику Вечного огня перед Днем памяти и скорби

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут профилактику Вечного огня в преддверии Дня памяти и скорби, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
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"В пятницу, 19 июня состоится профилактика Вечного огня на Могиле неизвестного солдата в Александровском саду. Это очень ответственная работа, повышенной сложности, поэтому к ее проведению привлекаются самые опытные специалисты газового хозяйства столицы. Впервые там зажгли священный огонь 8 мая 1967 года, и вот уже 59 лет он на боевом посту", - рассказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что профилактика занимает примерно 40 минут. На время проведения работ пламя переносится специальным факелом на временную горелку - точную уменьшенную копию основной.
"Горелка Вечного огня представляет собой уникальную конструкцию, которая была разработана с участием специалистов АО "Мосгаз" и рассчитана на любые погодные условия. Во время проведения работ звезду мемориального комплекса приподнимут и отнесут в сторону, после чего проверят работоспособность запальников и других систем. Мемориал оснащен системой тройного резервирования, поэтому ни дождь, ни снег, ни ветер никогда не смогут погасить пламя", - добавил он.
Бирюков напомнил, что Вечный огонь находится под круглосуточным контролем: его осмотр проводится ежедневно, техническое обслуживание - один раз в месяц и дополнительно перед государственными праздниками.