В Москве проведут профилактику Вечного огня перед Днем памяти и скорби

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"В пятницу, 19 июня состоится профилактика Вечного огня на Могиле неизвестного солдата в Александровском саду. Это очень ответственная работа, повышенной сложности, поэтому к ее проведению привлекаются самые опытные специалисты газового хозяйства столицы. Впервые там зажгли священный огонь 8 мая 1967 года, и вот уже 59 лет он на боевом посту", - рассказал Бирюков.