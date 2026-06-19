Рейтинг@Mail.ru
В Москве проведут профилактику Вечного огня перед Днем памяти и скорби - РИА Новости, 19.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
09:30 19.06.2026
В Москве проведут профилактику Вечного огня перед Днем памяти и скорби

В Москве проведут профилактику Вечного огня в преддверии Дня памяти и скорби

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВечный огонь
Вечный огонь - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Вечный огонь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут профилактику Вечного огня в преддверии Дня памяти и скорби, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«
"В пятницу, 19 июня состоится профилактика Вечного огня на Могиле неизвестного солдата в Александровском саду. Это очень ответственная работа, повышенной сложности, поэтому к ее проведению привлекаются самые опытные специалисты газового хозяйства столицы. Впервые там зажгли священный огонь 8 мая 1967 года, и вот уже 59 лет он на боевом посту", - рассказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что профилактика занимает примерно 40 минут. На время проведения работ пламя переносится специальным факелом на временную горелку - точную уменьшенную копию основной.
"Горелка Вечного огня представляет собой уникальную конструкцию, которая была разработана с участием специалистов АО "Мосгаз" и рассчитана на любые погодные условия. Во время проведения работ звезду мемориального комплекса приподнимут и отнесут в сторону, после чего проверят работоспособность запальников и других систем. Мемориал оснащен системой тройного резервирования, поэтому ни дождь, ни снег, ни ветер никогда не смогут погасить пламя", - добавил он.
Бирюков напомнил, что Вечный огонь находится под круглосуточным контролем: его осмотр проводится ежедневно, техническое обслуживание - один раз в месяц и дополнительно перед государственными праздниками.
Москвичи и туристы в жаркую погоду в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется красное лето
08:50
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковМосгаз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала