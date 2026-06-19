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Синоптик рассказал, когда в Москву вернется красное лето - РИА Новости, 19.06.2026
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08:50 19.06.2026
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется красное лето

Синоптик Тишковец: красное лето вернется в Москву в выходные

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМосквичи и туристы в жаркую погоду в Москве
Москвичи и туристы в жаркую погоду в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Москвичи и туристы в жаркую погоду в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В выходные в Москве ожидается возвращение теплой погоды, в воскресенье может потеплеть до плюс 25 градусов.
  • В ночь на субботу и в утренние часы пройдет небольшой дождь, днем постепенно распогодится, температура будет в пределах плюс 18–плюс 21 градуса.
  • В воскресенье ожидается солнечная погода без осадков, северный или северо-западный ветер со скоростью 1–6 метров в секунду, температура воздуха достигнет плюс 22–плюс 25 градусов.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Красное лето вернется в Москву в выходные, в воскресенье может потеплеть до плюс 25 градусов, что соответствует норме июля, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В ночь на субботу и в утренние часы пройдет вторичный холодный фронт, отметившись небольшим очаговым дождем, минимальная температура воздуха - плюс 10 - плюс 13 градусов, а вот днем, на фоне роста атмосферного давления, постепенно распогодится, на термометре - вполне комфортные плюс 18 - плюс 21", - рассказал Тишковец.
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Синоптик уточнил, что с севера будет дуть освежающий ветер по силе 4-9 метров в секунду.
"В воскресенье, в день летнего солнцестояния, наконец-то, вернется настоящее красное лето. Инициативу полностью перехватит гребень антициклона, и московская погода станет "миллион на миллион" - будет солнечно, осадки исключены", - отметил Тишковец.
Он добавил, что ветер будь северный, северо-западный со скоростью 1-6 метров в секунду. В сумерках температура составит плюс 10 - плюс 13 градусов.
"А самым длинным днем в году, продолжительность которого составит 17,5 часа, потеплеет до плюс 22 - плюс 25, а это значит, что температурный фон не только вернется в климатические рамки июня, но и превысят норму, и будут соответствовать показателям "макушки" лета", - подчеркнул синоптик.
По его словам, солнце достигнет самой высокой точки над горизонтом, будет дан старт астрономическому лету, когда к Земле поступает больше всего солнечного света и тепла.
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