Москвичи и туристы в жаркую погоду в Москве. Архивное фото

Москвичи и туристы в жаркую погоду в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ В выходные в Москве ожидается возвращение теплой погоды, в воскресенье может потеплеть до плюс 25 градусов.

В ночь на субботу и в утренние часы пройдет небольшой дождь, днем постепенно распогодится, температура будет в пределах плюс 18–плюс 21 градуса.

В воскресенье ожидается солнечная погода без осадков, северный или северо-западный ветер со скоростью 1–6 метров в секунду, температура воздуха достигнет плюс 22–плюс 25 градусов.

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Красное лето вернется в Москву в выходные, в воскресенье может потеплеть до плюс 25 градусов, что соответствует норме июля, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В ночь на субботу и в утренние часы пройдет вторичный холодный фронт, отметившись небольшим очаговым дождем, минимальная температура воздуха - плюс 10 - плюс 13 градусов, а вот днем, на фоне роста атмосферного давления, постепенно распогодится, на термометре - вполне комфортные плюс 18 - плюс 21", - рассказал Тишковец

Синоптик уточнил, что с севера будет дуть освежающий ветер по силе 4-9 метров в секунду.

"В воскресенье, в день летнего солнцестояния, наконец-то, вернется настоящее красное лето. Инициативу полностью перехватит гребень антициклона, и московская погода станет "миллион на миллион" - будет солнечно, осадки исключены", - отметил Тишковец.

Он добавил, что ветер будь северный, северо-западный со скоростью 1-6 метров в секунду. В сумерках температура составит плюс 10 - плюс 13 градусов.

"А самым длинным днем в году, продолжительность которого составит 17,5 часа, потеплеет до плюс 22 - плюс 25, а это значит, что температурный фон не только вернется в климатические рамки июня, но и превысят норму, и будут соответствовать показателям "макушки" лета", - подчеркнул синоптик.