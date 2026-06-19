Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Краткий пересказ от РИА ИИ В пятницу в Москве ожидаются кратковременные дожди, локальные грозы и температура воздуха до плюс 21 градуса.

Погода в столице будет облачной с прояснениями, с северо-западным ветром со скоростью от 4 до 9 метров в секунду.

Атмосферное давление в течение дня будет слабо расти и составит около 747 миллиметров ртутного столба.

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Кратковременные дожди во второй половине дня, локальные грозы и температура воздуха до плюс 21 ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня погоду в столице продолжит формировать периферия далекого циклона, ушедшего на северо-восток Европейской России. И это влияние будет постепенно ослабевать", - рассказал Леус

Синоптик уточнил, что в пятницу в столице будет облачная с прояснениями погода, северо-западный ветер со скоростью от 4 до 9 метров в секунду.

"Во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, возможно, локальные угрозы. Температура заметно выше, чем была накануне. Сегодня в столице плюс 19 - плюс 21 градус, по области от 18 до 23 градусов тепла", - подчеркнул Леус.