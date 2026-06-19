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Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 19.06.2026
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07:54 19.06.2026
Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Леус: в Москве в пятницу ожидаются дожди, грозы и температура до +21

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В пятницу в Москве ожидаются кратковременные дожди, локальные грозы и температура воздуха до плюс 21 градуса.
  • Погода в столице будет облачной с прояснениями, с северо-западным ветром со скоростью от 4 до 9 метров в секунду.
  • Атмосферное давление в течение дня будет слабо расти и составит около 747 миллиметров ртутного столба.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Кратковременные дожди во второй половине дня, локальные грозы и температура воздуха до плюс 21 ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице продолжит формировать периферия далекого циклона, ушедшего на северо-восток Европейской России. И это влияние будет постепенно ослабевать", - рассказал Леус.
Синоптик уточнил, что в пятницу в столице будет облачная с прояснениями погода, северо-западный ветер со скоростью от 4 до 9 метров в секунду.
"Во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, возможно, локальные угрозы. Температура заметно выше, чем была накануне. Сегодня в столице плюс 19 - плюс 21 градус, по области от 18 до 23 градусов тепла", - подчеркнул Леус.
Он добавил, что атмосферное давление в течение дня будет слабо расти. Барометры покажут 747 миллиметров ртутного столба, что находится около нормы.
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