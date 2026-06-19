Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказала, когда в Москву вернется летняя погода - РИА Новости, 19.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:46 19.06.2026 (обновлено: 05:45 19.06.2026)
Синоптик рассказала, когда в Москву вернется летняя погода

Позднякова: летняя погода вернется в Москву на выходных

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГорожане отдыхают у Путяевского пруда в парке "Сокольники"
Горожане отдыхают у Путяевского пруда в парке Сокольники - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Горожане отдыхают у Путяевского пруда в парке "Сокольники". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В предстоящие выходные в Москве не ожидается осадков.
  • Температура воздуха в Москве достигнет плюс 21–плюс 26 градусов, что соответствует климатической норме июня.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Воздух прогреется до плюс 26 градусов в Москве на выходных, осадков в городе не ожидается, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"В предстоящие выходные дни погоду будет определять периферия антициклона, поэтому в субботу и воскресенье в Москве осадков уже не ожидается", — рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что ночи в столице станут теплее, температура воздуха прогнозируется в пределах плюс 12 - плюс 14 градусов. Дневная температура в столице ожидается плюс 21 - плюс 26, это соответствует климатической норме июня.
Жители города отдыхают у фонтанов - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
Синоптик назвала регионы, в которые придет аномальная жара в июле
Вчера, 00:52
 
ОбществоМоскваТатьяна Позднякова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала