Синоптик рассказала, когда в Москву вернется летняя погода

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В предстоящие выходные в Москве не ожидается осадков.
- Температура воздуха в Москве достигнет плюс 21–плюс 26 градусов, что соответствует климатической норме июня.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Воздух прогреется до плюс 26 градусов в Москве на выходных, осадков в городе не ожидается, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"В предстоящие выходные дни погоду будет определять периферия антициклона, поэтому в субботу и воскресенье в Москве осадков уже не ожидается", — рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что ночи в столице станут теплее, температура воздуха прогнозируется в пределах плюс 12 - плюс 14 градусов. Дневная температура в столице ожидается плюс 21 - плюс 26, это соответствует климатической норме июня.