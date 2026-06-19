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Агропродукция Молдавии не востребована в Европе, заявил посол России - РИА Новости, 19.06.2026
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06:37 19.06.2026
Агропродукция Молдавии не востребована в Европе, заявил посол России

Посол Озеров: агропродукция Молдавии не востребована в Европе

© AP Photo / Vadim GhirdaФлаги Молдовы и ЕС на правительственном здании в Кишиневе
Флаги Молдовы и ЕС на правительственном здании в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Флаги Молдовы и ЕС на правительственном здании в Кишиневе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол РФ в Молдавии Олег Озеров заявил, что молдавская аграрная продукция не востребована на европейском рынке из-за наличия местных производителей.
  • По словам посла, в России есть спрос на молдавскую аграрную продукцию, несмотря на развитие этой отрасли в РФ.
КИШИНЕВ, 19 июн - РИА Новости. Молдавская аграрная продукция не востребована на европейском рынке из-за наличия местных производителей, а в России она пользуется спросом, заявил РИА Новости посол РФ в Молдавии Олег Озеров.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
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"Единственное, что может предложить Молдавия на рынок - это аграрные продукты, которые не востребованы в Европе, даже если Европа откроет все свои рынки", - сказал Озеров.
По словам российского посла, молдавскую продукцию в Европе никто не будет брать не по той причине, что она плохая, некондиционная, а просто потому, что такую же продукцию производят и другие страны Европы, в том числе Польша, Италия, Франция, Испания, Португалия.
"И поэтому допускать на этот рынок прямых конкурентов, какими являются молдаване, там, конечно же, не будут. А в России дела обстоят наоборот. В России есть дефицит производства яблок, винограда, есть дефицит производства пока еще, хотя мы развиваем очень быстро эту отрасль, вина, и пока еще место для молдавской продукции имеется", - пояснил Озеров.
Молдавия переживает затяжной экономический кризис, сопровождающийся высокой инфляцией и ростом государственного долга. Оппозиция неоднократно обвиняла команду президента Майи Санду в некомпетентности и неспособности справиться с падением уровня жизни населения на фоне разрыва традиционных экономических связей с СНГ и энергокризиса.
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