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Журналиста Рузавина* внесли в реестр иноагентов - РИА Новости, 19.06.2026
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17:10 19.06.2026 (обновлено: 17:27 19.06.2026)
Журналиста Рузавина* внесли в реестр иноагентов

Журналиста Петра Рузавина внесли в реестр иноагентов

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПетр Рузавин*
Петр Рузавин* - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Петр Рузавин*. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство юстиции России включило журналиста Петра Рузавина* в реестр иностранных агентов.
  • Рузавин* распространял фейки о решениях и политике российских властей, выступал против СВО, призывал к поддержке ВСУ и участвовал в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательной в России организации.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов журналиста Петра Рузавина*, сообщается на сайте ведомства.
"Девятнадцатого июня 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены... П.П. Рузавин*", - говорится в перечне.
Также в реестр иноагентов внесены Екатерина Кузнецова* и проект "Сфера"***.
Отмечается, что Рузавин* распространял фейки о решениях и политике российских властей, выступал против СВО, призывал к поддержке ВСУ. Также он принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательной в РФ организации.
Под данным Минюста, Кузнецова* и проект "Сфера"*** распространяли материалы иноагентов и организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. При этом Кузнецова* распространяла фейки о решениях российских властей и выступала против СВО, она проживает за пределами России. Проект "Сфера"*** тем временем осуществлял пропаганду ЛГБТ-отношений **, а также взаимодействует с иноагентами, руководство проектом осуществляется за пределами РФ.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
**Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ.
***Юрлицо, выполняющее функции иноагента в России.
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