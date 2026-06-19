Журналиста Рузавина* внесли в реестр иноагентов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министерство юстиции России включило журналиста Петра Рузавина* в реестр иностранных агентов.
- Рузавин* распространял фейки о решениях и политике российских властей, выступал против СВО, призывал к поддержке ВСУ и участвовал в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательной в России организации.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов журналиста Петра Рузавина*, сообщается на сайте ведомства.
"Девятнадцатого июня 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены... П.П. Рузавин*", - говорится в перечне.
Также в реестр иноагентов внесены Екатерина Кузнецова* и проект "Сфера"***.
Отмечается, что Рузавин* распространял фейки о решениях и политике российских властей, выступал против СВО, призывал к поддержке ВСУ. Также он принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательной в РФ организации.
Под данным Минюста, Кузнецова* и проект "Сфера"*** распространяли материалы иноагентов и организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. При этом Кузнецова* распространяла фейки о решениях российских властей и выступала против СВО, она проживает за пределами России. Проект "Сфера"*** тем временем осуществлял пропаганду ЛГБТ-отношений **, а также взаимодействует с иноагентами, руководство проектом осуществляется за пределами РФ.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
**Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ.
***Юрлицо, выполняющее функции иноагента в России.