Журналиста Рузавина* внесли в реестр иноагентов

Краткий пересказ от РИА ИИ Министерство юстиции России включило журналиста Петра Рузавина* в реестр иностранных агентов.

Рузавин* распространял фейки о решениях и политике российских властей, выступал против СВО, призывал к поддержке ВСУ и участвовал в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательной в России организации.

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов журналиста Петра Рузавина*, сообщается на сайте ведомства.

"Девятнадцатого июня 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены... П.П. Рузавин*", - говорится в перечне.

Также в реестр иноагентов внесены Екатерина Кузнецова* и проект "Сфера"***.

Отмечается, что Рузавин* распространял фейки о решениях и политике российских властей, выступал против СВО, призывал к поддержке ВСУ. Также он принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательной в РФ организации.

Под данным Минюста, Кузнецова* и проект "Сфера"*** распространяли материалы иноагентов и организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. При этом Кузнецова* распространяла фейки о решениях российских властей и выступала против СВО, она проживает за пределами России. Проект "Сфера"*** тем временем осуществлял пропаганду ЛГБТ-отношений **, а также взаимодействует с иноагентами, руководство проектом осуществляется за пределами РФ.